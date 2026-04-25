Tchernobyl : Retour sur la catastrophe nucléaire la plus grave de l'histoire

Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl était le théâtre d'une explosion aux conséquences désastreuses. Retour sur les événements, les mensonges et les sacrifices qui ont marqué cette tragédie.

Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, un événement cataclysmique s'est produit : l'explosion d'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl . Ce qui avait été initialement planifié comme un simple test de sûreté a rapidement dégénéré en une tragédie d'une ampleur sans précédent.

En quelques secondes, des tonnes de combustible nucléaire ont fondu, libérant un nuage mortel de plusieurs kilomètres de hauteur qui s'est répandu dans l'atmosphère. En quelques heures, ce nuage radioactif a atteint les pays voisins, marquant le début d'une descente aux enfers pour des milliers de personnes. Suite à l'explosion, un incendie s'est déclaré dans la salle des machines, confrontant les pompiers à une mission désespérée.

Leur équipement, loin d'être adapté pour faire face à la radioactivité intense, les a exposés à des niveaux de contamination mortels en quelques secondes. Le réacteur, devenu une véritable fournaise, était inaccessible. La seule option était d'éteindre les flammes radioactives par voie aérienne. Pendant deux semaines, des hélicoptères se sont relayés jour et nuit, déversant des tonnes de sable et de plomb dans le cœur du réacteur éventré.

Les hôpitaux ont été submergés par des patients présentant des symptômes liés à la radiation, laissant les médecins désemparés et incapables de poser un diagnostic précis. Le manque de connaissances sur les effets de la contamination radioactive était criant, les autorités soviétiques ayant systématiquement minimisé les risques liés à l'énergie nucléaire. Comme le témoigne Alla Shapiro, pédiatre à Kiev en 1986, l'éducation sur les radiations était inexistante, même dans les cursus médicaux.

Les pompiers, gravement contaminés, ont rapidement succombé aux effets dévastateurs des radiations, leur corps étant littéralement détruit de l'intérieur. Après l'évacuation de la zone, les autorités ont ordonné le nettoyage du site, confiant cette tâche périlleuse à de jeunes militaires, les 'liquidateurs' de Tchernobyl, sans aucune préparation adéquate. Ils ont été exposés à des niveaux de radiation jusqu'à 100 fois supérieurs aux normes, avec un équipement insuffisant pour les protéger.

Valdis Zatlers, liquidateur, se souvient de la peur et de l'incertitude, avec des mains tremblantes et des yeux irrités. Ces efforts héroïques ont été instrumentalisés par la propagande soviétique, Gorbatchev cherchant à redorer l'image du pays tout en dissimulant les causes profondes de la catastrophe. Le KGB a été mobilisé pour étouffer toute information susceptible de nuire à la réputation de l'Union soviétique, occultant les défauts de conception et les erreurs humaines.

Les voix dissidentes, comme celle du physicien Vassili Nesterenko, ont été réduites au silence, sanctionnées pour avoir osé remettre en question la version officielle. Les mensonges et les erreurs de jugement ont eu des conséquences tragiques, coûtant la vie à des milliers de personnes. Quarante ans après la catastrophe, les conséquences à long terme restent encore difficiles à évaluer.

Une zone de 4000 km² autour de Tchernobyl demeure inhabitable, un paysage désolé où la nature est contaminée et où subsistent les vestiges d'une époque révolue. L'émission Retour aux sources - Tchernobyl : scénario de la pire catastrophe nucléaire sera diffusée ce samedi 25 avril à 20h30 sur RTBF La Trois et en streaming sur RTBF Auvio





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