Tchernobyl : Révélations sur la contamination en Belgique et les controverses persistantes

Retour sur la catastrophe de Tchernobyl et les conséquences en Belgique, avec des témoignages et des analyses contradictoires sur l'impact réel sur la santé publique. Un rapport de l'IRM de 1991 révèle une contamination élevée en iode radioactif, longtemps minimisée.

Le 26 avril 1986, à 01h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl , alors âgé de seulement trois ans, a été le théâtre d'une explosion cataclysmique.

Cette déflagration massive a propulsé des particules radioactives dans l'atmosphère, atteignant des altitudes supérieures à un kilomètre. L'alerte n'a été donnée que deux jours plus tard par la Suède, qui a détecté une augmentation significative des niveaux de radioactivité. Initialement craignant un problème dans leurs propres installations, les autorités suédoises ont rapidement conclu que la source du problème se trouvait à l'extérieur de leurs frontières, plus précisément à l'Est.

En Europe, la situation était marquée par la confusion et des informations contradictoires. En France, le 30 avril, lors du journal télévisé de 20 heures, Brigitte Simonetta a présenté aux téléspectateurs un graphique animé qu'elle avait elle-même conçu. Dans son commentaire, elle a affirmé que l'anticyclone en place était suffisamment puissant pour protéger la France du nuage radioactif pendant au moins trois jours, affichant même un panneau 'STOP' à la frontière franco-italienne.

Ironiquement, au moment même où elle prononçait ces paroles, le nuage radioactif pénétrait déjà sur le territoire français. La Belgique, en revanche, semble avoir bénéficié d'une meilleure circulation de l'information. Les prévisionnistes de l'époque avaient calculé la trajectoire du nuage et la population avait été avertie de son arrivée imminente. Le simple passage du panache radioactif n'a pas eu de conséquences majeures en surface.

Cependant, si des précipitations s'étaient produites, les conséquences auraient été bien plus graves : les polluants se seraient déposés au sol, contaminant la chaîne alimentaire, les cours d'eau, les pâturages et, par conséquent, le lait. Le Premier ministre de l'époque, Wilfried Martens, avait d'ailleurs recommandé 'le lavage des légumes frais et le maintien des vaches laitières à l'étable'. Initialement, les scientifiques affirmaient unanimement que 'les effets sur la santé sont tout à fait nuls'.

Cependant, dans les années 1990, une voix discordante s'est élevée. Luc Michel, aujourd'hui professeur émérite de chirurgie à l'UCLouvain, a remis en question cette affirmation.

'Ce n'est que plusieurs années plus tard, lorsque j'ai été confronté au premier cas de cancer papillaire de la thyroïde, un cancer potentiellement induit par les radiations chez des enfants en bas âge, que j'ai commencé à enquêter sur ce qui s'était passé'. Après avoir consulté des collègues biélorusses et ukrainiens, il a réalisé qu'il devait se tourner vers d'autres spécialistes : les météorologues.

'En revenant d'un voyage à Kiev, j'ai téléphoné à l'Institut Royal Météorologique de Belgique. Je suis tombé sur Marc Vandiepenbeeck qui m'a dit 'Ah enfin un médecin !

''. Luc Michel a alors découvert un rapport de l'IRM datant de 1991, qui détaillait l'évolution du nuage radioactif de Tchernobyl.

'Ce rapport montrait qu'à partir de 6 heures du matin, le 1er mai, le nuage radioactif est arrivé au-dessus d'Arlon et a remonté toute la Belgique avec un taux de contamination en iode radioactif anormalement élevé. Le rapport indiquait même une 'contamination considérable en iode radioactif'. J'ai demandé des précisions sur le plan scientifique quant au terme 'considérable'. On m'a répondu que cela signifiait que les capacités de mesure de nos équipements étaient dépassées'.

Selon Luc Michel, ce rapport de l'IRM a été classé pendant des années, 'avant que je le fasse sortir de l'anonymat'. Il ajoute : 'J'aurais souhaité que davantage de médecins mènent des études similaires, et plus tôt qu'aujourd'hui, plutôt que de répéter ad nauseam 'Il ne s'est rien passé'. La situation a été minimisée, largement minimisée'.

Cependant, la position de Luc Michel est en contradiction avec l'avis scientifique dominant en Belgique. Michaël Dupont, Inspecteur et expert médecin à l’Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire (AFCN), affirme : 'Au niveau des statistiques nationales globales, aussi bien en Belgique qu'au niveau des pays limitrophes, il n'y a pas eu d'augmentation de cancer de la thyroïde qui puisse être démontrée comme étant liée aux retombées de Tchernobyl'.

Il explique que les chiffres avancés par Luc Michel s'expliquent par l'amélioration des techniques de dépistage et les changements dans les techniques chirurgicales





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