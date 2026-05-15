Teenager killed in Nantes shooting, two others injured in drug-related violence

A 15-year-old teenager was shot and killed in Nantes, France, on Thursday night, and two other individuals, including a 13-year-old minor, were injured in a shooting incident that occurred in a neighborhood already affected by drug-related violence. The shooting took place in the evening at an apartment building, and the suspects fled on a motorcycle. The teenager who was killed was shot in the hallway of the building, and the shooters pursued one of the other two boys to the 13th floor, where he had taken refuge in an apartment. The victims were hospitalized, and one of the minors had a very critical condition. The mayor of Nantes, Johanna Rolland, expressed her shock and called for a strong response from the authorities to prevent further violence.

Un adolescent de 15 ans a été tué par balle jeudi soir à Nantes et deux personnes, dont un autre mineur âgé de 13 ans, ont été blessées dans un quartier déjà touché fin avril par des tirs mortels sur fond de narcotrafic, selon des sources proches de l'enquête.

Les tirs ont eu lieu vers 19h30 dans un immeuble et les tireurs présumés, venus sur un deux-roues, ont pris la fuite, selon les mêmes sources. L'adolescent décédé a été abattu dans le hall de l'immeuble et les tireurs ont poursuivi l'un des deux autres garçons jusqu'au 13e étage où il s'était réfugié dans un appartement, a fait savoir une source policière sur place.

L'état des victimes Le procureur de Nantes, Antoine Leroy, a confirmé le décès d'un jeune de 15 ans. Les deux blessés ont été hospitalisés. Celui âgé de 13 ans a son 'pronostic vital très engagé', a-t-il précisé. Le deuxième, âgé de 14 ans, est moins gravement touché et son pronostic vital n'est pas engagé.

Des coups de feu ont été tirés sur (les) trois jeunes hommes, a précisé le magistrat, évoquant 'un règlement de compte en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants'. Le quartier populaire de Port-Boyer, hérissé de barres d'immeubles construits au bord d'une rivière, l'Erdre, était quadrillé jeudi soir par les forces de police et de nombreux habitants étaient rassemblés dehors, sous le choc. Installée à bord d'une voiture, la mère d'une des victimes criait de désespoir.

Nantes est endeuillée par l'insupportable mort d'un adolescent, a réagi la maire, Johanna Rolland, qui s'est rapidement rendue sur place. Dénonçant le 'narcotrafic qui gangrène le pays', elle a souligné la 'détresse' et 'l'émotion immense' des habitants de ce quartier déjà touché fin avril par une fusillade mortelle. Tous les moyens de police et de justice doivent être mis en œuvre pour interpeller et condamner les auteurs de ce meurtre, a-t-elle ajouté.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est attendu sur place vendredi matin. Ça n'a cessé de se dégrader ici, a témoigné Stella, une accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) en recherche d'emploi, qui a vu son fils de trois ans échapper de peu à la fusillade et son neveu de 14 ans a été hospitalisé après avoir été touché à la cuisse. Elle a failli perdre son fils et est en colère car il s'est échappé à la fusillade.

Angeline, une prothésiste ongulaire de 18 ans, raconte avoir entendu des tirs et avoir tiré sa mère par le col pour rentrer dans leur tour. Depuis 15 ans, le quartier a continué à se dégrader avec des fusillades fréquentes et des gens qui ont peur





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