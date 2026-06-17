Les Etats-Unis et l'Iran ont convenu d'un protocole d'accord qui prévoit la cessation permanente de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que la respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre partie.

Téhéran s'engage à diluer ses stocks d'uranium enrichi dans le cadre de négociations à venir sous 60 jours, en échange de la levée des sanctions.

Les Etats-Unis s'engagent à faciliter le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement de l'Iran en cas d'accord définitif sur le nucléaire iranien. L'Iran sera autorisé à vendre son pétrole dès la signature formelle de ce protocole d'accord. Washington a cependant précisé que les Etats-Unis n'étaient pas contraints d'y participer financièrement.

Le protocole d'accord prévoit également la cessation permanente de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que la respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre partie. Le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, a appelé le pouvoir libanais à profiter du "moment charnière" de l'accord Iran/Etats-Unis pour "expulser Israël" du territoire libanais.

Le Liban mène depuis avril des négociations directes avec Israël sous l'égide de Washington, que le Hezbollah a rejetées, et que Beyrouth a toujours dissocié des négociations américano-iraniennes





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