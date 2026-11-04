TEJO Antwerpen recrute urgent des thérapeutes bénévoles pour les jeunes

L'organisation TEJO Antwerpen fait appel à de nouveaux thérapeutes bénévoles pour répondre à la demande croissante de soutien psychologique des jeunes, avec des délais d'attente critiques.

L'association TEJO Antwerpen lance un appel urgent pour recruter des thérapeutes bénévoles afin de faire face à une demande de soutien psychologique qui dépasse largement ses capacités actuelles. Cette structure dédiée à l'aide psychologique gratuite pour les adolescents se trouve confrontée à une saturation de ses places disponibles, obligeant l'équipe à refuser hebdomadairement plusieurs jeunes en détresse.

Une demande en hausse constante

Le contexte actuel des soins de santé mentale en Belgique est particulièrement tendu, avec une attente moyenne de cent jours pour accéder à une première consultation professionnelle. TEJO Antwerpen, bien qu'ayant mis en place des mécanismes de soutien rapides, reste sous pression constante. Le nombre de jeunes sollicitant l'aide de l'association est désormais bien supérieur au nombre de places thérapeutiques offertes sur place.

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Malgré cette saturation, l'organisation continue de jouer un rôle crucial en offrant une alternative immédiate. Les chiffres de l'année indiquent que vingt-neuf thérapeutes au sein de la section anversoise de TEJO accompagnent annuellement environ deux cent quarante jeunes. Au cours de cette même période, ils mènent approximativement deux mille entretiens psychologiques individuels, démontrant l'intensité de leur activité.

Le refus hebdomadaire de soins

Dennis Rombauts et Dries Rombauts, qui coordonnent les opérations à Antwerpen, soulignent la gravité de la situation. Ils sont contraints de décevoir chaque semaine entre cinq et dix adolescents en leur annonçant qu'il faudra patienter avant le début d'un traitement continu. Cette décision difficile est prise uniquement par manque de disponibilité immédiate, car l'urgence de la demande chez les jeunes est souvent vitale.

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La philosophie de l'association privilégie l'écoute immédiate. Dès qu'un jeune se présente pour chercher une aide professionnelle, l'objectif est de lui proposer un premier entretien sans délai. Cependant, la réalité logistique force les coordinateurs à expliquer que le processus complet nécessitera plus de temps, créant une tension psychologique supplémentaire pour les bénéficiaires potentiels.

Un modèle de bénévolat flexible

Le fonctionnement de TEJO repose entièrement sur le bénévolat de professionnels de santé mentale. Chaque thérapeute s'engage à consacrer un jour fixe par semaine à cette mission, en dehors de ses horaires de travail habituels. Les créneaux sont aménagés pour convenir aux jeunes, s'étendant entre seize heures et vingt heures, période souvent choisie après les heures de classe ou de travail.

Ce format permet aux professionnels de concilier cette activité avec leur carrière principale. Le rythme est adapté : un thérapeute aide environ huit jeunes par an. Pour chaque accompagnement, entre neuf et dix séances sont réalisées. Cette charge de travail modérée permet à la fois aux thérapeutes retraités de rester actifs et aux jeunes praticiens de gagner en expérience clinique.

Appel à l'aide et lieu d'action

L'organisation insiste sur le fait que toute personne possédant une expérience thérapeutique est la bienvenue pour rejoindre l'équipe. Cette opportunité s'offre à divers profils, permettant à chacun d'adapter son implication selon sa disponibilité et son envie. C'est une manière de maintenir un filet de sécurité social essentiel pour la jeunesse anversoise.

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Pour les jeunes recherchant des informations ou souhaitant se présenter, le point d'ancrage physique de l'opération est situé au numéro deux de la rue Bredastraat à Anvers. C'est là que se déroulent les interactions directes et où se concentrent les efforts de recrutement pour pallier le manque criant de ressources humaines qualifiées.