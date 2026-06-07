Tekenencefalitis: Europese opmars en mogelijke maatregelen

Tekenencefalitis is een virale infectie die een hersen(vlies)ontsteking kan veroorzaken. Arts-infectioloog Steven Van Den Brouck waarschuwt voor de opmars van de ziekte in Europa. In België blijft het voorlopig zeldzaam, maar experts volgen de evolutie op de voet. Tekenencefalitis komt voor in delen van Azië en Europa, vooral in Centraal- en Oost-Europa. Ook in de Baltische staten en in sommige regio's van Zweden en Finland komt de ziekte vaker voor. Preventie door vaccinatie is de belangrijkste bescherming tegen de ziekte.

Terwijl het aantal teken in Europa blijft toenemen, lijkt ook tekenencefalitis (TBE), een virale infectie die een hersen(vlies)ontsteking kan veroorzaken, aan een opmars bezig. Dat vertelt arts-infectioloog Steven Van Den Brouck.

In België blijft het voorlopig zeldzaam, maar experts volgen de evolutie op de voet. Tekenencefalitis komt voor in delen van Azië en Europa. Vooral in Centraal- en Oost-Europa is het risico groter, onder meer in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, de Dolomieten in Italië, Tsjechië, Hongarije en Polen. Ook in de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) en in sommige regio's van Zweden en Finland komt de ziekte vaker voor.

Meer info vind je Ze zijn weer massaal aanwezig: teken.

"Men denkt meestal dat we moeten opletten in bossen of hoog gras, maar de kleine spinachtigen kunnen overal voorkomen waar beplanting is en dieren passeren", vertelt bioloog Käthe Robert (Universiteit Antwerpen) in 'De wereld van Sofie' op Radio 1. Teken leven van bloed van dieren en mensen. Meestal kiezen ze voor wilde dieren zoals herten, everzwijnen en knaagdieren, maar ook wij en onze huisdieren worden steeds vaker een onbedoelde gastheer.

"Dat kan ook in je eigen tuin zijn. Als daar een vogel, een egel of een ander diertje passeert, kan je er evenzeer een tekenbeet oplopen. Sterker nog, bijna de helft van de tekenbeten wordt opgelopen in de tuin.

"Zo'n tekenbeet kan gevaarlijk zijn. Naast de bekendere ziekte van Lyme wint een minder gekende virale infectie terrein in Europa: tekenencefalitis. Volgens arts-infectioloog Steven Van Den Brouck begint de ziekte vaak onschuldig.

"Na een beet van een besmette teek kan je eerst grieperige symptomen krijgen: koorts, hoofdpijn en spierpijn. Dat lijkt sterk op een gewone virale infectie.

"Bij een deel van de besmettingen volgt echter een 2e fase, met aantasting van het zenuwstelsel: "Ongeveer 1 op de 3 patiënten kan een hersenontsteking krijgen. Dat kan leiden tot verlamming, ernstige tremoren, epilepsie en in het ergste geval zelfs sterfte.

" Eens je het virus hebt, is er geen behandeling meer. Artsen kunnen enkel de symptomen verlichten en complicaties opvolgen. Daarom blijft preventie door vaccinatie de belangrijkste bescherming tegen de ziekte. Vaccinatie tegen tekenencefalitis is dus de enige echte bescherming.

"Er bestaat een vaccin met meer dan 99 procent bescherming, maar dat vereist wel een opbouwschema. Je hebt dan meerdere dosissen nodig, waarvan de eerste 2 vóór je reis. Die moeten met ongeveer een maand ertussen worden toegediend.

" "Na een vaccin tegen tekenencefalitis ben je beschermd voor 1 seizoen, maar je hebt na 6 tot 12 maanden een herhalingsprik nodig en daarna om de 5 tot 10 jaar. "Het lijkt alsof er elk jaar meer teken zijn. Daar bestaat geen sluitend bewijs voor, omdat historische tellingen ontbreken. Wel zijn er verschillende factoren die ervoor zorgen dat teken zich makkelijker kunnen verspreiden en vaker met mensen in contact komen.

Door de klimaatopwarming blijven teken langer actief. Waar vroeger vooral de lente en zomer risicoperiodes waren, kunnen teken tegenwoordig bijna het hele jaar door overleven.

"Ook scoort Europa goed op bosbouw", zegt Van Den Brouck. "Dat is positief voor het klimaat, maar daardoor zijn er dus ook meer teken. Ook de groei van het aantal wilde dieren speelt een rol. Dat zijn belangrijke gastheren voor volwassen teken.





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