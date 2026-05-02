Teknival 2026 : Découverte d'un obus et forte mobilisation des forces de l'ordre dans le Cher

La découverte d'un obus près du site du Teknival 2026 dans le Cher a nécessité l'intervention des démineurs. Malgré cet incident, le rassemblement se poursuit avec une affluence estimée entre 20.000 et 40.000 personnes, et une forte présence des forces de l'ordre et des secours.

Un incident impliquant la découverte d'un obus non explosé a nécessité l'intervention des forces de l'ordre et des démineurs de la Direction Générale de l'Armement (DGA) près du champ de tir situé à proximité de la route départementale traversant le site du Teknival dans le Cher .

La préfecture du Cher a confirmé cette découverte, soulignant qu'elle s'est produite en bordure du site du rassemblement. Heureusement, aucun incident majeur n'a été signalé depuis le début de l'événement, qui a débuté tôt vendredi matin. La situation a été rapidement maîtrisée par les équipes spécialisées, garantissant la sécurité des participants et des environs. Cet incident souligne la complexité de l'organisation d'événements de grande ampleur à proximité de zones militaires sensibles et la nécessité d'une vigilance constante.

Les autorités locales ont mis en place des mesures de sécurité renforcées pour prévenir tout autre incident potentiel et assurer le bon déroulement du Teknival. La présence de l'obus, bien que non explosive, rappelle les risques liés à l'utilisation de terrains potentiellement contaminés par des vestiges de munitions.

Le Teknival 2026 attire un nombre considérable de participants, estimé à 20.000 samedi matin par la préfecture du Cher, mais ce chiffre est en constante augmentation avec l'arrivée continue de teufeurs en vue de la soirée, considérée comme le point culminant de l'événement. Selon Tekno Anti Rep, un collectif de soutien aux free parties présent sur place, le nombre de festivaliers pourrait atteindre entre 35.000 et 40.000 personnes.

Les organisateurs et les participants expriment à la fois un désir de divertissement et une volonté de protester contre le durcissement de la législation concernant les rassemblements techno illégaux. Cette manifestation est perçue comme un moyen d'affirmer la culture free party et de revendiquer le droit à la liberté de s'exprimer à travers la musique et la danse.

Le collectif Tekno Anti Rep a également précisé que la zone utilisée par le festival est distincte de la zone utilisée pour les essais de tir de la DGA, ce qui contribue à minimiser les risques potentiels. Malgré cette affirmation, la prudence reste de mise, et les forces de l'ordre maintiennent une présence importante sur le site et dans ses environs.

L'ambiance générale est décrite comme festive, mais également marquée par une certaine tension en raison du contexte légal et de la présence policière. Les services de secours sont fortement mobilisés pour assurer la sécurité des participants. La préfecture du Cher a fait état de 12 blessés légers samedi matin, ainsi qu'une personne heurtée par un véhicule. Quarante-cinq pompiers et 30 secouristes de la protection civile sont déployés en permanence près du Teknival pour intervenir en cas de besoin.

Les organisateurs du Teknival diffusent activement des messages de prévention sur leurs réseaux sociaux, exhortant les participants à ne pas faire de feu, à ne pas creuser et à ne pas ramasser d'objets potentiellement dangereux. Ces consignes visent à réduire les risques d'incendie et d'accidents, et à garantir la sécurité de tous. Un dispositif de sécurité important est également en place, avec 600 gendarmes déployés sur 14 points de contrôle en périphérie de la zone.

Ce dispositif vise à contrôler les flux de personnes et de véhicules, à prévenir les troubles à l'ordre public et à assurer le respect de la loi. La coordination entre les différentes forces de l'ordre et les services de secours est essentielle pour gérer efficacement cet événement de grande envergure et garantir la sécurité de tous les participants





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