Teknival 2026 : Dispersion des participants après une free-party géante près de Bourges

Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une free-party illégale sur un terrain militaire près de Bourges, suscitant une réaction du gouvernement français qui souhaite une répression plus forte de ces rassemblements. La présence de munitions non explosées a ajouté un facteur de risque important.

La dispersion des participants à la free-party géante organisée sur un terrain militaire près de Bourges a débuté ce dimanche. Cet événement, qui a attiré jusqu'à 40 000 personnes selon les estimations d'un collectif de soutien aux fêtes techno, a culminé samedi soir, marquant le point d'orgue du Teknival 2026.

La situation a immédiatement suscité une réaction forte du gouvernement français, qui a exprimé la nécessité d'une répression plus sévère de ce type de rassemblements. Dès vendredi matin, la préfecture du Cher avait mis en garde contre les dangers liés à la présence de munitions non explosées sur le site, un vaste champ de tir de la Direction Générale de l'Armement (DGA) utilisé depuis plus d'un siècle.

La zone, s'étendant sur 10 000 hectares et répartie sur plusieurs communes du centre de la France, a été choisie par les organisateurs, selon le collectif Tekno Anti Rep, en raison de sa proximité avec Bourges, ville natale du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, dans un geste de protestation contre la politique répressive de l'État à l'égard des free parties. Le collectif affirme également que la portion de terrain utilisée par le festival n'est pas une zone d'essais de tir active de la DGA.

Samedi soir, des équipes de déminage de la DGA ont été mobilisées suite à la découverte d'un obus à proximité immédiate du Teknival. Dimanche, un second obus était en cours de traitement. M. Nuñez s'est rendu sur place à midi pour inspecter les mesures de sécurité mises en place « en urgence » par les autorités, après avoir constaté l'afflux massif de « teufeurs » qui s'étaient organisés via des messageries cryptées.

Ces participants, dont le nombre est estimé entre 35 000 et 40 000 par Tekno Anti Rep, étaient venus à la fois pour célébrer la musique et pour exprimer leur opposition au durcissement de la législation concernant les rassemblements techno illégaux. L'ambiance sur le site était festive, avec des participants aux tenues colorées et souvent dénudés, vibrant au rythme des musiques électroniques. Des tentes, des fourgonnettes et divers véhicules s'étendaient à perte de vue sur l'immense terrain herbeux.

Malgré l'ampleur de l'événement, les nuisances sonores ont été limitées dans les villages environnants, notamment à Cornusse, grâce à un vent favorable. La maire de Cornusse, Edith Raquin, a souligné que la cohabitation entre les habitants et les teufeurs s'était déroulée de manière positive, et que l'événement avait apporté une animation bienvenue. Les autorités ont fait état de 12 blessés légers samedi matin.

Un dispositif important de secours a été déployé, avec 45 pompiers et 30 secouristes de la protection civile présents sur le site tout au long de l'événement. Le préfet a insisté sur le risque majeur que représente l'explosion d'une munition datant de la Seconde Guerre mondiale, dont certaines sont encore enfouies dans les zones boisées avoisinantes.

Les organisateurs du Teknival ont diffusé des messages de prévention sur les réseaux sociaux, demandant aux participants de ne pas faire de feu, de ne pas creuser et de ne pas ramasser d'objets suspects. Un total de 600 gendarmes ont été déployés sur 14 points de contrôle en périphérie de la zone, où les premiers teufeurs étaient arrivés dès vendredi matin.

Samedi matin, les gendarmes avaient dressé 32 amendes, principalement pour possession de stupéfiants, 26 infractions au code de la route et procédé à quatre gardes à vue. La situation souligne la complexité de la gestion de ces rassemblements illégaux, qui combinent des enjeux de sécurité publique, de respect de la législation et de liberté d'expression





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