Teknival 2026 : La free party géante près de Bourges rassemble jusqu'à 40 000 personnes

Une free party massive s'est installée sur un champ de tir militaire près de Bourges, attirant jusqu'à 40 000 participants et suscitant des préoccupations en matière de sécurité et de logistique. L'événement est également perçu comme une protestation contre la répression des rassemblements techno illégaux.

La free party géante qui s'est installée sur un champ de tir militaire près de Bourges continue d'attirer les foules. Samedi, le nombre de participants a atteint un pic estimé entre 35 000 et 40 000 personnes, selon le collectif de soutien Tekno Anti Rep.

Cet événement, baptisé Teknival 2026, est bien plus qu'une simple fête pour de nombreux participants; il s'agit d'une forme de protestation contre le durcissement de la législation concernant les rassemblements techno illégaux. Les organisateurs ont délibérément choisi un site proche de la ville natale du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, pour exprimer leur désaccord avec la politique répressive de l'État.

Ils affirment également que la zone utilisée pour le festival ne correspond pas aux zones d'entraînement de la Direction Générale de l'Armement (DGA). L'intervention des forces de l'ordre et des démineurs de la DGA a été nécessaire suite à la découverte d'un obus à proximité de la route départementale bordant le site. Bien que cette découverte ait suscité une certaine inquiétude, la préfecture du Cher n'a signalé aucun incident majeur depuis le début du rassemblement vendredi matin.

La situation logistique, notamment la gestion des déchets, représente un défi pour la petite commune de Cornusse, située à proximité. Cependant, la maire, Edith Raquin, souligne que la cohabitation entre les habitants et les festivaliers se déroule globalement bien. L'ambiance est décrite comme positive par certains résidents, qui apprécient l'animation inhabituelle. Malgré la présence massive de personnes, les nuisances sonores ont été limitées grâce à des conditions météorologiques favorables.

Les organisateurs du Teknival diffusent des messages de prévention sur les réseaux sociaux, exhortant les participants à éviter les feux, les fouilles et la manipulation d'objets potentiellement dangereux, compte tenu de la présence possible de munitions non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale. Un dispositif de sécurité important a été mis en place, avec 600 gendarmes déployés sur 14 points de contrôle en périphérie de la zone.

Samedi matin, les forces de l'ordre avaient déjà dressé 32 procès-verbaux, principalement pour détention de stupéfiants et infractions au code de la route, et procédé à quatre gardes à vue. Malgré cette présence policière en périphérie, les participants interrogés par l'AFP rapportent que le site lui-même n'est pas surveillé, et que l'ambiance y est très positive.

Les secours sont également sur place, avec 45 pompiers et 30 secouristes de la protection civile, prêts à faire face à tout incident, notamment le risque d'explosion de munitions anciennes. Douze blessés légers ont été recensés samedi matin. L'événement continue de se dérouler, témoignant de la persistance d'une culture underground et d'une volonté de résistance face aux contraintes légales





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