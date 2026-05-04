Telenet diffuse à nouveau le football belge grâce à un accord avec DAZN

Telenet et DAZN s'associent pour proposer les matchs de la Jupiler Pro League aux clients Telenet via le décodeur et l'application, sans frais supplémentaires. L'accord inclut également l'accès à d'autres compétitions sportives internationales.

Telenet annonce un partenariat significatif avec DAZN , permettant à ses clients de retrouver le football belge à la télévision et via l'application Telenet , sans frais supplémentaires.

Cette collaboration intervient après une période où les droits de diffusion de la Jupiler Pro League étaient détenus exclusivement par DAZN via son application de streaming, suite à un échec des négociations avec les principaux opérateurs télécoms belges, Orange, Proximus et Telenet. L'accord passé avec DAZN permettra à Telenet de diffuser une sélection de matchs des play-offs, à commencer par les journées 7, 8, 9 et 10 des Champions' Play-offs en cours, avec deux rencontres proposées à chaque journée sur les chaînes 212 et 213.

Cette initiative répond à une demande forte des abonnés et vise à rendre le football belge plus accessible à un large public. Le retour du football belge sur Telenet est perçu comme une victoire pour les supporters et un pas important pour la visibilité du championnat.

Dieter Nieuwdorp, Chief Commercial Officer de Telenet group, a exprimé sa satisfaction et sa fierté de pouvoir proposer à nouveau le football belge dans les foyers, soulignant l'importance de ce sport pour le public belge. L'accord avec DAZN ne se limite pas à la Jupiler Pro League.

Les clients Telenet bénéficieront également d'un accès à d'autres compétitions internationales prestigieuses faisant partie du portefeuille de DAZN, notamment LaLiga (championnat espagnol), la Serie A (championnat italien), la Ligue 1 (championnat français), la NBA (basketball américain) et la Formule 1 (course automobile). Cette offre élargie constitue un atout majeur pour Telenet, renforçant son positionnement en tant que fournisseur de divertissement complet. La situation contractuelle entre DAZN et la Pro League a connu des rebondissements.

Bien que DAZN ait acquis les droits de diffusion de la Pro League pour la période 2025-2030 en décembre 2024, le contrat initial avec la Pro League a été résilié en novembre 2025, en raison de l'absence d'accord avec les opérateurs télécoms traditionnels. DAZN s'est cependant engagé à continuer à diffuser les matchs de la Pro League jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, ouvrant la voie à des négociations avec les différents acteurs du marché.

Parallèlement à l'accord avec Telenet, DAZN continue de négocier avec d'autres opérateurs, notamment Proximus. Ce dernier confirme être en discussions avec DAZN, exprimant son intérêt pour proposer à nouveau du football belge à ses clients, mais insistant sur la nécessité de parvenir à un accord financier raisonnable. Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus, a souligné que l'opérateur souhaite proposer du football belge, mais 'pas à n'importe quel prix', laissant entendre une volonté de ne pas surpayer les droits de diffusion.

L'issue de ces négociations avec Proximus reste incertaine, mais elle aura un impact significatif sur la distribution du football belge dans les années à venir. L'arrivée de DAZN sur le marché belge a bouleversé le paysage de la diffusion sportive, introduisant un nouveau modèle basé sur le streaming et la flexibilité. La collaboration avec Telenet représente une étape importante dans l'évolution de ce modèle, permettant de concilier l'accès à la télévision traditionnelle et les avantages du streaming.

L'avenir du football belge à la télévision dépendra de la capacité des différents acteurs à trouver un terrain d'entente et à proposer une offre attractive pour les supporters





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