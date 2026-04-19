Télévie 2024 : Un Montant Record de Plus de 13,4 Millions d'Euros Récoltés pour la Recherche

L'édition 2024 du Télévie bat tous les records en collectant 13.459.073,87 euros, un élan de solidarité sans précédent pour la recherche contre le cancer, marqué par une participation massive et des dons exceptionnels, y compris une robe de Lara Fabian vendue à prix d'or.

L'édition 2024 du Télévie a brillamment surpassé toutes les attentes, culminant à un montant spectaculaire de 13.459.073,87 euros. Cette somme impressionnante dépasse déjà le total de 13,3 millions d'euros collectés en 2025, témoignant d'un élan de générosité exceptionnel de la part des Belges francophones. Face à un contexte économique globalement éprouvé, cette mobilisation massive en faveur de la recherche contre le cancer a profondément ému Guillaume Collard, le CEO de RTL Belgium.

« Nous avons tous conscience du climat économique compliqué de nos sociétés et voir que les Belges francophones continuent à se mobiliser en masse pour soutenir la recherche contre le cancer m'émeut profondément », a-t-il déclaré, soulignant la portée humaine et solidaire de cet événement annuel. La marraine de cette édition, la célèbre artiste Lara Fabian, a joué un rôle central dans le succès de l'opération. De nombreuses personnalités artistiques ont également prêté leur voix et leur image à la cause, parmi lesquelles Alice On The Roof, Mentissa, Fauve Hautot et Romain Guillermic, Oscar and the Wolf, Typh Barrow, Marine, Marguerite, Sandra Kim et Héléna. Leur participation a contribué à amplifier la portée médiatique et émotionnelle de l'événement, attirant une audience plus large et encourageant les dons. L'objectif fondamental du Télévie est de réunir des fonds essentiels pour financer la recherche médicale visant à lutter contre le cancer et la leucémie, tant chez les enfants que chez les adultes. Cette année, l'initiative s'est déclinée à travers plus de 600 activités diverses, organisées non seulement en Belgique francophone, mais également dans le Grand-Duché de Luxembourg, renforçant ainsi la dimension transfrontalière de cette opération de solidarité. Ces événements, allant de manifestations sportives à des ventes aux enchères, ont permis de créer une dynamique collective et de sensibiliser le public à l'importance cruciale de la recherche scientifique dans le combat contre ces maladies dévastatrices. La vente aux enchères traditionnelle des Disques d'Or du Télévie a elle-même été un succès notable, générant à elle seule la somme de 300.000 euros. Cependant, c'est un objet inattendu qui a établi un nouveau record de vente cette année. Il ne s'agissait pas d'un disque, mais de la robe portée par Lara Fabian lors de son passage symbolique à Paris pour le relais de la flamme olympique. Cet article de collection, chargé de symbolisme, a été adjugé pour la somme remarquable de 130.000 euros, démontrant l'impact émotionnel et la valeur unique que certains objets peuvent acquérir lorsqu'ils sont associés à des causes nobles et à des personnalités inspirantes. L'édition luxembourgeoise du Télévie, qui célébrait par ailleurs son 25e anniversaire, a également apporté une contribution significative, récoltant 1.521.863 euros. Cette participation active du Luxembourg souligne la coopération et la solidarité régionales dans la lutte commune contre le cancer. Depuis sa création en 1989, le Télévie a accompli un parcours remarquable, amassant une cagnotte cumulée dépassant les 250 millions d'euros au profit de la recherche. Ce chiffre colossal atteste de l'engagement pérenne des citoyens et de l'efficacité de cette opération solidaire, qui continue, année après année, à faire progresser la science et à offrir de l'espoir aux patients et à leurs familles. L'impact de ces fonds va bien au-delà des chiffres, se traduisant par des avancées concrètes dans la compréhension, la prévention et le traitement des cancers, et par l'amélioration constante de la qualité de vie des personnes atteintes. Le succès retentissant de cette édition 2024 n'est pas uniquement une affaire de chiffres astronomiques, bien que ceux-ci soient sans précédent. Il s'agit avant tout d'une illustration poignante de la résilience de l'esprit humain et de la force du collectif face à l'adversité. Dans une période marquée par de nombreuses incertitudes, tant sur le plan économique que géopolitique, la capacité des citoyens à se rassembler et à faire preuve d'une générosité désintéressée est un message d'espoir puissant. Les millions d'euros récoltés ne sont pas simplement des transactions financières ; ils représentent des heures de recherche, des vies sauvées, des familles réunies et un avenir plus sain pour les générations futures. L'implication d'artistes de renom comme Lara Fabian, mais aussi de talents émergents tels qu'Alice On The Roof et Héléna, a permis de toucher un public plus vaste et diversifié. Ces personnalités ont su transformer un appel aux dons en un véritable mouvement culturel et social, où la musique, la danse et l'art en général sont mis au service d'une cause vitale. La participation de Fauve Hautot et Romain Guillermic, par exemple, a apporté une dimension visuelle et dynamique aux différentes manifestations, captant l'attention et suscitant l'enthousiasme. Le dynamisme des 600 activités organisées sur le territoire belge francophone et au Luxembourg témoigne de l'engagement de milliers de bénévoles, d'associations locales et d'entreprises partenaires. Chaque événement, qu'il s'agisse d'un jogging caritatif, d'une tombola, d'un concert ou d'une vente de pâtisseries, a contribué à cette collecte monumentale. La dimension intergénérationnelle de l'opération est également à souligner, avec la participation active de jeunes et de moins jeunes, tous unis par le même objectif de soutenir la recherche. La vente aux enchères des Disques d'Or, événement phare pour les collectionneurs et les mélomanes, a vu des memorabilia musicales atteindre des prix records, confirmant l'attachement du public à l'histoire de la musique et à son soutien à des causes justes. Cependant, le fait que ce soit la robe de Lara Fabian, portée lors d'un moment symbolique lié aux Jeux Olympiques, qui ait généré le don le plus important met en lumière la puissance des symboles et des connexions émotionnelles dans la générosité. Cet objet, par sa seule présence, a incarné l'espoir, la persévérance et le lien entre le sport, la culture et la santé. Le succès de l'édition luxembourgeoise, avec sa contribution substantielle, illustre parfaitement la portée européenne de cet engagement solidaire, démontrant que le combat contre le cancer est une entreprise collective qui transcende les frontières nationales. En cumulé, le Télévie a réuni depuis sa création plus de 250 millions d'euros. Ce montant colossal n'est pas seulement une statistique ; il représente des milliers de journées de recherche financées, des technologies de pointe acquises, des traitements innovants développés et, ultimement, un nombre incalculable de vies sauvées ou améliorées. Le Télévie n'est pas qu'une simple campagne de collecte de fonds ; c'est une manifestation annuelle de la solidarité belge, un rappel constant de l'importance de la recherche scientifique et un formidable moteur d'espoir pour tous ceux qui luttent contre le cancer. Les répercussions de cette collecte record vont bien au-delà de la simple contribution financière. Elles se traduisent concrètement par l'accélération de projets de recherche cruciaux. Les fonds supplémentaires permettront aux équipes scientifiques de mener à bien des études ambitieuses, d'explorer de nouvelles pistes thérapeutiques et de développer des méthodes de diagnostic plus précoces et plus efficaces. La lutte contre le cancer, une maladie complexe aux multiples facettes, nécessite des investissements continus et conséquents. Le succès du Télévie 2024 offre ainsi un souffle vital à la communauté scientifique, lui permettant de maintenir un rythme soutenu dans ses efforts pour éradiquer cette maladie. La somme collectée, dépassant les 13,4 millions d'euros, représente un potentiel immense pour des percées futures. Ces fonds peuvent financer des recherches sur des formes rares de cancer, qui reçoivent souvent moins d'attention médiatique mais qui sont tout aussi dévastatrices. Ils peuvent également soutenir des recherches fondamentales, essentielles pour comprendre les mécanismes intimes de la maladie et identifier de nouvelles cibles pour les traitements. L'importance de la mobilisation collective, insufflée par des figures comme Lara Fabian, est une leçon de civisme et de responsabilité sociale. L'événement démontre que lorsque la société civile s'unit autour d'une cause commune, des résultats exceptionnels peuvent être atteints. La diversité des activités proposées, des plus modestes aux plus spectaculaires, a permis à chacun de trouver un moyen de contribuer selon ses possibilités et ses envies. La vente de la robe de Lara Fabian, bien qu'étant un événement médiatique marquant, ne doit pas occulter l'importance de toutes les autres contributions, qu'elles soient petites ou grandes. Chaque don, chaque heure de bénévolat, chaque participation à une activité a concouru à ce succès global. La pérennité du Télévie, depuis 1989, repose sur cette confiance renouvelée des donateurs et sur l'efficacité démontrée de la redistribution des fonds vers la recherche. Les 250 millions d'euros déjà collectés ont déjà eu un impact tangible sur la vie de milliers de patients, améliorant les traitements, augmentant les taux de survie et offrant une meilleure qualité de vie. L'engagement du CEO de RTL Belgium, Guillaume Collard, souligne la vision à long terme de l'organisation : non seulement collecter des fonds, mais aussi maintenir une sensibilisation constante du public aux enjeux de la recherche contre le cancer. Le Télévie est devenu une institution, un rendez-vous annuel qui ancre la solidarité dans le paysage social belge. L'édition luxembourgeoise, en contribuant à hauteur de plus de 1,5 million d'euros, confirme la vitalité de cette coopération transfrontalière, essentielle pour maximiser l'impact des efforts de recherche. En définitive, le Télévie 2024 ne se contente pas d'établir un record financier ; il réaffirme la puissance de l'engagement citoyen et la capacité de la science, soutenue par la générosité de tous, à transformer l'avenir de la santé humaine





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