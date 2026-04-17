Télévie : tout ce qu'il faut savoir avant la grande soirée de clôture

À la veille de l'événement caritatif Télévie, Anne Ruwet et Sandrine Corman ont partagé les moments forts de la soirée de clôture, promettant émotion, témoignages poignants et une affiche musicale exceptionnelle. Une mobilisation sans précédent est attendue.

À l'aube de la célébration finale du Télévie , Anne Ruwet et Sandrine Corman, figures emblématiques de cet événement solidaire, ont honoré de leur présence le plateau du RTL info 13h. Leur venue avait pour objectif de dévoiler les temps forts d'une soirée qui s'annonce d'ores et déjà comme un moment d'une intensité rare. Elles ont esquissé les contours d'une émission qui promet d'être à la fois « très forte et très importante », tissée de séquences mémorables, de défis audacieux, de la présence d'artistes de renom et de témoignages qui touchent au cœur. La lutte contre le cancer et les leucémies, cause portée par le Télévie , sera au centre de toutes les attentions, rappelant l'importance vitale de cette collecte de fonds pour la recherche. La soirée sera ponctuée de nombreuses initiatives visant à sensibiliser le public et à l'encourager à faire des dons.

Samedi soir, l'animation sera assurée par une équipe de choc. Sandrine Corman sera épaulée dans sa tâche par Sandrine Dans, Loïc Van Impe, Luc Gilson et Julie Denayer. Les équipes mobilisées au centre de promesses joueront également un rôle crucial dans la réussite de cet événement. Sandrine Corman a d'ailleurs promis « beaucoup d’émotion », notamment à travers la remise de plusieurs chèques dont le montant viendra gonfler les dons récoltés au fil de la soirée. Ces moments de générosité seront entrecoupés de témoignages très attendus qui mettront en lumière le courage des patients et de leurs familles. Parmi les histoires qui marqueront les esprits, celle de Shilo, un adolescent de 15 ans passionné de basket-ball, qui a vécu une journée inoubliable aux côtés de Loïc Van Impe. De son côté, Julie Denayer a eu l'occasion de rencontrer Véronique, ambulancière, qui partagera son quotidien éprouvant, témoignant de la réalité du terrain. Véronique Barbier, qui mène depuis plusieurs mois un combat acharné contre la maladie, sera également présente. Elle aura l'opportunité de découvrir les coulisses de RTL info grâce à Luc Gilson, une expérience qui devrait ajouter une dimension humaine supplémentaire à sa venue. Sandrine Corman a souligné l'importance de ces rencontres : « C’est toujours très émouvant d’accueillir ces personnes qui viennent raconter leur histoire, partager leur combat contre la maladie. » Ces moments de partage sont le cœur battant du Télévie, rappelant que derrière chaque don se cache une personne et un espoir.

Une des nouveautés de cette édition, présentée par Anne Ruwet, est un défi sportif inédit autour du hockey. Un terrain sera spécialement aménagé au cœur de Liège Expo, créant un espace unique où chercheurs, joueurs et joueuses professionnels, artistes et animateurs se retrouveront pour une séquence qui s'annonce comme « un mix totalement unique ». L'objectif de ce défi est ambitieux : « atteindre les 100 strokes », a expliqué Anne Ruwet. Elle a rappelé qu'un stroke équivaut à un tir au but au football. Si cet objectif est atteint, le partenaire Belfius s'est engagé à offrir un chèque de 100 000 euros, une somme qui représenterait une aide considérable pour la recherche. En parallèle de ce défi, d'autres moments forts sont attendus. Sandrine Corman a mentionné l'arrivée du cuistax de Ludo et de son équipe, un événement qui suscite une vive émotion : « Il pleure, on pleure, tout le monde pleure, c’est vraiment magique », a-t-elle décrit avec une profonde sensibilité. Elle a également rappelé l'importance des actions menées dans les semaines précédant la soirée, comme la tournée des écoles de Bérénice et Léon pour récolter des pièces rouges, ou encore le « Télévie en folie », qui témoignent de la mobilisation continue du public. Ces différentes initiatives montrent que l'engagement pour le Télévie ne se limite pas à une seule soirée, mais s'étend sur une longue période, impliquant de nombreuses personnes et de multiples actions.

La musique sera un autre pilier de cette soirée de clôture, avec une programmation musicale des plus éclectiques et majoritairement féminine. Sandrine Corman a annoncé avec enthousiasme une affiche presque entièrement féminine, placée sous le signe de la solidarité. La marraine du Télévie, Lara Fabian, sera bien sûr de la partie, apportant sa voix et son soutien à la cause. Elle sera entourée de plusieurs artistes belges talentueuses, dont Helena, Mentissa, Typh Barrow et Alice on the Roof. Marine et Marguerite viendront également enrichir ce plateau d'exception, promettant un spectacle musical inoubliable. Cette présence féminine affirmée souligne la force et la diversité des talents qui se mobilisent pour le Télévie. Au-delà de la musique, l'essence même du Télévie réside dans la mobilisation de tous ceux qui s'engagent sans relâche, bien avant le grand soir. Anne Ruwet et Sandrine Corman ont tenu à mettre en lumière ces acteurs essentiels. Les mois d'engagement sur le terrain sont le moteur de cette opération caritative. Sandrine Corman a rappelé le rôle primordial des bénévoles, qui, dès la fin de la soirée de clôture, commencent déjà à préparer l'édition suivante. « À partir de dimanche, il y a déjà des gens qui vont organiser des choses pour le Télévie de l’année d’après », a-t-elle souligné avec admiration. « C’est magnifique. » L'animatrice a également insisté sur leur présence active lors de la soirée de clôture, marquant leur implication concrète. Anne Ruwet, de son côté, a salué l'ampleur de cette mobilisation collective, rappelant qu’« il y a 400 comités, mais plus de 600 événements qui sont organisés ». Elle a saisi l'occasion pour exprimer leur gratitude : « c’est l’occasion de leur dire merci pour le travail qu’ils effectuent au quotidien ». Cette reconnaissance souligne l'importance fondamentale du travail de terrain et de la communauté qui soutient le Télévie.

Pour ceux qui souhaitent soutenir cette noble cause, plusieurs options de dons sont disponibles. Vous pouvez effectuer un don en ligne via la plateforme dédiée www.televie.be. Un virement bancaire est également possible au nom du FNRS, en précisant dans la communication « Don Télévie + année ». Les coordonnées bancaires sont les suivantes : Compte IBAN : BE44 0000 0001 4245 – BIC : GEBABEBB. Une autre option est le compte Belfius : IBAN BE11 0912 5000 0048 – BIC : GKCCBEBB. Il est important de noter que tout don de 40 € ou plus ouvre droit à une réduction d'impôt de 30 %. Une attestation fiscale sera envoyée en mars ou avril de l'année suivante. Pour recevoir cette attestation, il est indispensable de transmettre votre numéro de registre national via le formulaire disponible sur televie.be/attestation-fiscale/ ou par email à televie@frs-fnrs.be. Ces informations pratiques visent à faciliter la contribution de chacun et à maximiser l'impact des dons. La transparence et la facilité d'accès aux informations sont des priorités pour le Télévie, afin d'encourager le maximum de personnes à participer à cette aventure solidaire. La soirée de clôture sera un moment clé pour faire un dernier effort collectif avant de dresser le bilan des sommes récoltées et de célébrer les avancées rendues possibles grâce à cette mobilisation sans faille.





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