Témoins bouleversés au procès de Paolo et Antonino Falzone

Des nouveaux témoins ont livré des récits bouleversants au procès de Paolo et Antonino Falzone, accusés de homicide involontaire dans le drame survenu lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies en mars 2022. Ils décrivent une « scène de guerre » et une voiture qui a « transpercé la foule » sans freiner.

L'émotion reste omniprésente au procès de Paolo et Antonino Falzone devant la cour d'assises du Hainaut. Ce lundi, de nouveaux témoins du drame survenu lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies en mars 2022 ont livré des récits bouleversants, décrivant une « scène de guerre » et une voiture qui a « transpercé la foule » sans freiner.

Cathline Delvaux est sur place pour RTL info. Les larmes et les silences lourds continuent de marquer les audiences à Mons. Trois ans après le drame qui a coûté la vie à sept personnes lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, les témoins revivent, à la barre, l'horreur de cette nuit du 20 mars 2022. Compagne d'un Gille de la société « Les Boute-en-train », Rafaëla a raconté l'ambiance festive qui régnait avant l'accident.

« L'esprit était à la fête », explique cette quinquagénaire venue assister au premier carnaval organisé après la pandémie. Le cortège venait d'entrer dans la rue des Canadiens lorsque la voiture conduite par Paolo Falzone a surgi à plus de 100 km/h.

« J'ai entendu un gros boum et j'ai vu un véhicule noir transpercer la foule », raconte-t-elle, submergée par l'émotion. « Il a traversé les gens sans même freiner. Tout s'est passé en une fraction de seconde. »Comme plusieurs autres témoins entendus depuis le début du procès, la femme évoque un véritable mécanisme de survie psychologique.

« J'ai eu un effet tunnel. Je n'ai pas entendu les cris, je n'ai pas vu les gens voler. Mon cerveau s'est mis en protection. C'était tellement horrible qu'il a éteint la lumière », confie-t-elle.

Aujourd'hui encore, elle dit vivre avec de lourdes séquelles psychologiques.

« Une partie de moi est morte ce jour-là. » D'autres participants au carnaval décrivent aussi « un cauchemar éveillé », « une scène de guerre » ou encore « un champ de corps ». Tous assurent que la voiture n'a pas ralenti au moment de l'impact. Certains témoins affirment même que le conducteur a accéléré pour quitter la foule.

L'audience a également été marquée par le témoignage d'une famille présente ce matin-là dans le cortège folklorique. Le père raconte avoir vu arriver une première voiture « à pas d'homme » avant le drame. Quelques secondes plus tard, il entend « un gros boum », des cris et « le bruit des corps percutant la voiture ».

Il décrit ensuite « un vaisseau fantôme qui sortait de la foule » et explique avoir poursuivi le véhicule à pied pour tenter de relever la plaque d'immatriculation.

« J'ai cru pouvoir le rattraper, jusqu'au moment où j'ai vu le corps d'un Gille sortir sous la voiture. Là, il a accéléré », raconte-t-il. Son épouse, elle, se souvient avoir cherché leur fille au milieu d'« un champ de guerre ». Elle finit par retrouver la jeune femme inconsciente au sol.

« J'ai cru qu'elle était morte », souffle-t-elle. « Je voulais appeler les secours, mais je tremblais tellement que je n'arrivais pas à déverrouiller mon téléphone. » Âgée de 18 ans au moment des faits, leur fille souffrait notamment d'une omoplate fracturée, d'une entorse et de multiples contusions.

« Je ne me souviens de rien, donc ça va encore », dit-elle simplement. Les conséquences ont été plus lourdes pour son compagnon de l'époque, grièvement blessé. Victime d'une fracture du crâne et d'une hémorragie cérébrale, il ne reprendra réellement conscience que cinq jours plus tard après un passage en soins intensifs.

Aujourd'hui encore, le jeune homme vit avec des séquelles importantes : peur de la vitesse, perte persistante de l'odorat et difficultés physiques qui ont compromis sa carrière dans le football et son avenir professionnel alors qu'il étudiait l'éducation physique.

« Pour moi, il était interdit de baisser les bras », explique-t-il malgré tout. « J'ai réussi à poursuivre mes études avec des aménagements. » Depuis le début du procès, plusieurs témoins expliquent combien il leur est difficile de replonger dans ces souvenirs. Véronique, partie civile, assiste pourtant chaque jour aux audiences depuis deux semaines.

« On est avec des gens qui ont vécu la même chose que nous. On se soutient », explique-t-elle. Michel, autre témoin, hésitait à venir déposer devant la cour.

« Même si j'apporte juste une petite brique à l'édifice, ça peut peut-être faire avancer les choses », dit-il. « Mais c'est compliqué de rouvrir ce coffre-fort enfoui tout au fond de moi-mêm





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