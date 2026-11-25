Une combinaison de fortes marées et d'El Niño met San Francisco en alerte. L'aéroport et les quartiers côtiers sont menacés d'inondation graves cette semaine.

Les services météo rologiques régionaux ont émis des avertissements majeurs pour la région de la baie de San Francisco face à la menace imminente d'inondations. Une grande partie du littoral californien est actuellement confrontée à l'effet conjugué de fortes marées et d'une tempête amplifiée par le phénomène El Niño.

La baie de San Francisco, située dans l'État de Californie, est particulièrement exposée à ces risques naturels. Les autorités ont confirmé que la ville a déjà connu, ce mardi, une marée record pour un mois de novembre. Cette situation exceptionnelle pousse les responsables locaux à activer des protocoles de protection pour les infrastructures critiques.

Also read Bart De Wever : Le gouvernement belge doit assumer ses responsabilités budgétaires

Impact sur les Infrastructures et le Transport

L'aéroport international de San Francisco, très vulnérable car bordant directement l'eau, a finalement annoncé qu'il pouvait poursuivre ses opérations normalement ce mardi. Cependant, l'établissement aéronautique s'est gardé de s'avancer sur sa capacité à fonctionner normalement pour la journée de mercredi.

La suspension des activités économiques et de transport a été rapide et préventive. L'entreprise de robotaxis Waymo a immédiatement suspendu son service dès le lundi. Cette décision fait suite à des difficultés rencontrées la semaine précédente, lorsque ses véhicules automatiques se sont retrouvés en difficulté dans des rues inondées par le débordement des réseaux d'égouts.

Advertisement

Prévisions Météorologiques et Données Techniques

Une nouvelle marée exceptionnelle est attendue vers 11h00, heure locale, ce qui correspond à 18h00 GMT. Ce niveau d'eau pourrait approcher, voire dépasser le record historique établi il y a plus de quarante ans. Le précédent record datant de 1983 affichait une hauteur de 2,6 mètres.

Les forces naturelles en jeu sont dévastatrices. Des vagues de 6 à 9 mètres déferleront sur la côte californienne et atteindront également certaines parties de la baie. Le National Weather Service recommande vivement aux résidents de rester à l'écart des zones côtières, car les vagues peuvent remonter bien plus loin que prévu, inondant les parkings et les routes.

Risque Sanitaire et Réactions des Habitants

Le niveau de l'eau monte et le vent puissant pourrait permettre à l'eau de mer de remonter à l'envers dans les vieux égouts étroits de la ville. Ces infrastructures historiques sont potentiellement déjà saturées par les eaux de pluie qui ont dévalé les collines de San Francisco durant la nuit précédente.

La population tente de se protéger avec des moyens improvisés. Heather, une résidente rencontrée avec son compagnon Andy sur le front de mer, a déclaré qu'ils disposaient de sacs de sable et espéraient que tout irait bien, sans être trop inquiets. De leur côté, Eric Im, gérant de restaurant, a raconté avoir édifié un barrage de sacs de sable après avoir réalisé que fermer simplement la porte n'avait pas suffi la semaine dernière.

Advertisement

Contexte Scientifique et Perspectives d'Hiver

Ces grandes marées, prévues de longue date, se produisent lorsque la Terre, la Lune et le Soleil s'alignent. Elles sont considérablement amplifiées par la dilatation des eaux du Pacifique sous l'effet du réchauffement climatique. Cette réalité est encore accentuée cette année par l'intensité exceptionnelle du phénomène cyclique El Niño.

El Niño provoque un réchauffement additionnel de la surface du Pacifique équatorial, ce qui est synonyme d'inondations renforcées à travers le monde. Reinhard Flick, océanographe de l'Institut Scripps, se souvient que lors du record de 1983, les marées coïncidaient déjà avec des tempêtes renforcées par El Niño, ayant eu des conséquences catastrophiques du nord au sud de la Californie.

Le maire de San Francisco a demandé aux habitants d'anticiper leurs déplacements avant mercredi, qui est la veille du Thanksgiving. Cette conjonction de phénomènes fait planer la menace d'un hiver périlleux pour l'ensemble de l'État. Les prochaines vagues de tempêtes et de grandes marées sont attendues autour de Noël, puis aux dates du 21 et 22 janvier.