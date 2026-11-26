Une tempête majeure frappe les États-Unis avant Thanksgiving, causant d'importants retards aériens et le report historique de la parade de New York.

Une tempête majeure frappe actuellement de vastes régions des États-Unis, créant une perturbation majeure pendant la période de Thanksgiving. Cette période est traditionnellement l'une des plus importantes de l'année pour les déplacements familiaux, mais les conditions météorologiques extrêmes perturbent considérablement les voyages. Les prévisions incluent des vents violents, des inondations et de fortes chutes de neige dans plusieurs États clés.

Retards Aériens et Impact sur les Voyages

Les services aériens sont particulièrement touchés par la perturbation des conditions climatiques. Newark Liberty International Airport a déjà enregistré de nombreux retards et annulations de vols en raison des intempéries. Selon les données rapportées par CNN, plusieurs centaines de vols ont été purement et simplement annulés dans le cadre de cette alerte météorologique.

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En plus des vols supprimés, au moins 6 000 autres vols subissent des retards importants à travers le pays. Cette situation survient exactement lorsque des millions d'Américains tentent de se rendre auprès de leur famille. La semaine de Thanksgiving voit généralement le déplacement d'environ 80 millions de personnes à travers le territoire national.

Les voyageurs sur la côte est font face à des avertissements spéciaux concernant les vents violents. Environ 70 millions d'Américains vivant sur cette côte sont sous le coup de ces alertes spécifiques. Les pluies persistantes provoquent également des inondations dans plusieurs zones, ajoutant une couche supplémentaire de complexité aux déplacements terrestres et aériens.

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Inondations Côtières et Neige Intérieure

Sur la côte ouest, les niveaux d'eau exceptionnellement élevés causent des inondations le long d'une grande partie du littoral. San Diego a enregistré un niveau d'eau record, confirmant la sévérité de la montée des eaux. Juste au sud de San Francisco, une autre observation météorologique importante a été notée par les autorités locales.

Les résidents vivant dans les zones côtières menacées ont reçu l'ordre d'évacuer temporairement leurs habitations. Cette mesure de précaution vise à protéger la population contre les crues soudaines. Le champ de sport d'une école à Mill Valley en Californie est déjà inondé, illustrant l'étendue des dégâts locaux.

Plus à l'intérieur des terres, des alertes pour la saison hivernale sont en vigueur dans des parties du Missouri et de l'Illinois. Ces zones sont préparées à recevoir jusqu'à 33 centimètres de neige localement. Cette accumulation rapide de neige peut isoler certaines communautés et rendre les routes impraticables.

Conséquences Électriques et Report de la Parade

Les fortes vents et les précipitations abondantes ont provoqué des pannes de courant à grande échelle. Plus de 500 000 foyers ont commencé la fête de Thanksgiving sans électricité selon les rapports. Virginia et Missouri sont les États les plus durement touchés par ces coupures d'énergie majeures.

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Virginie enregistre 191 000 foyers sans courant, tandis que le Missouri compte 155 000 foyers touchés. Ces coupures perturbent les célébrations traditionnelles et posent des problèmes de sécurité pour les habitants. La restauration de l'électricité semble prendre du temps dans les zones les plus sinistrées.

À New York, les conditions météorologiques ont forcé le report de la célèbre parade. Pour la première fois depuis le début de la parade en 1924, l'événement n'a pas lieu le jour de Thanksgiving lui-même. Les organisateurs ont choisi de la déplacer au samedi pour des raisons de sécurité.

Les vents violents atteignant 100 kilomètres par heure ont rendu la manipulation des ballons géants trop dangereuse. La parade est connue pour ses ballons gigantesques représentant des personnages populaires. Manœuvrer ces structures entre les gratte-ciel de Manhattan devenait impossible avec le vent de 100 kilomètres par heure. Les employés ont dû mettre les ballons à l'air pour sécuriser les lieux.