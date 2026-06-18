Températures exceptionnelles et orages avec des risques de grêle prévus pour les prochaines jours

Les températures élevées et les orages avec des risques de grêle sont attendus pour les prochaines jours. Le météorologue Bram Verbruggen a annoncé que la journée actuelle est la plus chaude de l'année, avec une température de 30,8 degrés à Ukkel à 16h30. Cela dépasse le record de 30,5 degrés établi le 29 mai.

Les prochaines jours seront marqués par des températures élevées et des orages avec des risques de grêle . Jusqu'à samedi, il est possible que des températures exceptionnelles atteignent les régions.

Le météorologue Bram Verbruggen a annoncé que la journée actuelle est la plus chaude de l'année, avec une température de 30,8 degrés à Ukkel à 16h30. Cela dépasse le record de 30,5 degrés établi le 29 mai. Le numéro 1722 permet aux personnes qui nécessitent l'aide des pompiers pour des dommages causés par les tempêtes ou l'inondation de se faire aider.

Les personnes qui ont besoin de l'aide des pompiers, par exemple pour des dommages causés par les tempêtes et les inondations, peuvent soumettre une demande via le portail en ligne www.1722.be ou en appelant le numéro 1722. Il est recommandé d'utiliser le portail en ligne chaque fois que possible pour éviter de surcharger les centres d'urgence 112 et pour ne pas faire attendre les personnes qui sont en danger.

Le numéro d'urgence 112 reste disponible pour les situations de vie ou de mort. Les parcs, les zones naturelles et les forêts gérées par Leefmilieu Bruxelles, y compris le bois de Zoniën à Bruxelles, sont fermés au public à partir de jeudi 18h00 en raison d'une forte attente de vent. Le retrait de l'interdiction d'accès est prévu pour le matin de vendredi. Leefmilieu Bruxelles recommande de ne pas se trouver à proximité des arbres sur l'ensemble du territoire.

Le Service météorologique belge a porté la mise en garde pour la chaleur de niveau jaune à niveau orange pour tout le pays, à l'exception de la province de Flandre-Occidentale





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