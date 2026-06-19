Teneur d'œil : un cocktail Molotov portait atteinte à l'établissement Cheesy House de Gilly

Un acte de violence a été mené à Gilly, où un individu a lancé un cocktail Molotov vers l'établissement Cheesy House, provoquant l'évacuation de plusieurs habitants et l'intervention rapide des secours

Un soir de nuit, à l'aube du vendredi, un acte de violence a mené à l' évacuation de plusieurs résidents et à une intervention immédiate des secours à Gilly .

Autour de quatre heures du matin, sur la nuit de jeudi à vendredi, l'équipe d'intervention de la région a été alertée lorsqu'un individu a lancé un cocktail Molotov droit vers le centre d'hébergement et de restauration, l'établissement Cheesy House. Cet établissement, qui accueille des soirées et des repas, a été la cible d'une petite explosion aux alentours de 4h00.

Les pompiers et les services de police, déployés en moins d'une heure, ont immédiatement sécurisé les lieux et compris l'importance d'une évacuation proactive des appartements environnants. Plusieurs occupants d'immeubles proches ont été évacués vers des zones sûres afin de prévenir tout risque de propagation des flammes et d'exposition à la fumée. Pour l'instant, rien n'a été précisé quant à l'identité ou aux motivations de la personne agissant.

Les autorités locales interrogent des témoins et examinent les caméras de surveillance des environs afin de recueillir toute preuve pouvant éclairer les circonstances de cet acte. Aucun bilan humain n'a encore été communiqué, et les dommages matériels sur l'établissement Cheesy House demeurent à évaluer. Les services d'incendie et de santé sont encore sur place pour s'assurer que les occupants de l'immeuble ne souffrent pas de brûlures ou d'inhalation de fumée.

La police a également commencé à sécuriser les chemins d'accès pour contrarier toute tentative de répétition d'attaque. L'incident survient dans un contexte où la région a récemment été confrontée à des tensions sociales et à des événements inattendus. Alors que les autorités continuent d'enquêter, les habitants de Gilly et les responsables de la communauté demandent une vigilance accrue et défendent la mise en place de mesures de sécurité renforcées pour les établissements publics et de loisirs.

La situation a rappelé l'importance de la coopération entre les services de secours, la police et les autorités communales afin de protéger la population et de maintenir l'ordre public. En attendant les conclusions officielles, le public est invité à rester informé via les communications officielles pour éviter la propagation de rumeurs et favoriser la transparence des actions entreprises par la communauté.

Cette affaire rappelle la fragilité de nos communautés face à des actes de violence et souligne la nécessité de renforcer les réseaux d'appels d'urgence et la préparation des autorités locales. Les autorités locales travailleront en coopération avec les services d'État de la Belgique pour déterminer les causes de cet acte et mettre en place des stratégies pour empêcher que de tels événements ne se reproduisent.

Les habitants de la région attendent avec espoir un éclaircissement complet tout en anticipant les conséquences de cet événement sur la morale et la cohésion sociale. Dans les jours à venir, les autorités organiseront des réunions publiques pour informer les citoyens sur les mesures de sécurité prévues et les procédures d'évacuation, afin d'assurer que la communauté soit bien préparée pour toute éventualité future, tout en poursuivant les investigations sur l'incident et en veillant à ce que les victimes potentielles reçoivent l'assistance médicale et psychologique nécessaire





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