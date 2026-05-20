Des joueurs du tennisoktat Lavalont le temps accordé à la presse avant l'un des tournois majeurs de l'année et refusent d'interviewer les principaux détenteurs de droits TV de leur événement sur fond de tensions entre les organisateurs et les joueurs pour améliorer la distribution des revenus.

Des joueurs, dont le nom n'a pas encore été révélé, limiteront au quart d'heure le temps qu'ils accordez à la presse lors du traditionnel 'Ces quinze minutes' symbolisent les quelque 15% qu'ils touchent en prize-money sur la totalité des revenus des tournois du Grand Chelem , a-t-on appris mercredi auprès d'une source proche des joueurs, confirmant des informations du journal L'Equipe.

Ils refuseront d'accorder ensuite des interviews aux principaux détenteurs de droits TV du tournoi, comme France Télévisions et Eurosport, précise-t-on de même source. Leur action intervient sur fond de tension entre les organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem et la plupart des meilleurs joueurs des circuits ATP et WTA, dont Le bras de fer a débuté en avril 2025 quand ces derniers ont réclamé dans une lettre aux organisateurs une meilleure redistribution des recettes aux joueurs sous forme de prize-money, qu'ils souhaitent porter de 15% environ actuellement – selon leurs calculs – à 22%.

Dans la foulée, les quatre tournois ont chacun augmenté leur dotation. Le Grand Chelem parisien a annoncé mi-avril une nouvelle hausse du prize-money global pour les joueurs qui atteint désormais 61,7 millions d'euros (+ 9,5%). Face à cette augmentation, alors qu'ils estiment à 400 millions d'euros les recettes prévues cette année à Roland-Garros.

Interrogée en conférence de presse en marge du tournoi de Rome sur la possibilité d'en arriver à un boycott des Grands Chelems par les meilleurs joueurs mondiaux, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka avait répondu qu'il faudrait 'La Fédération Française de Tennis (FFT), qui organise le Grand Chelem parisien, a regretté mercredi la «pénalisation» de l'ensemble des parties prenantes du tournoi : les médias, les diffuseurs, les équipes de la fédération et toute la famille du tennis qui suit avec enthousiasme chaque édition de Roland-Garros. Des joueurs doit se tenir vendredi.

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