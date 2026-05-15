Tension à Jérusalem : Le choc symbolique entre le Jour de Jérusalem et la Nakba

Analyse des tensions exacerbées à Jérusalem lors de la coïncidence du Jour de Jérusalem et de la commémoration de la Nakba, marquée par des expulsions et des provocations.

Le 15 mai marque un point de rupture émotionnel et historique profond au cœur du conflit israélo-palestinien. Cette date, qui coïncide cette année avec le Jour de Jérusalem , met en lumière deux récits diamétralement opposés.

Pour les Palestiniens, il s'agit de commémorer la Nakba, terme arabe signifiant catastrophe, qui désigne l'exode massif et la dépossession de centaines de milliers de personnes lors de la création de l'État d'Israël en 1948. À l'inverse, une partie de la population israélienne, notamment les courants ultranationalistes et religieux, célèbre le Jour de Jérusalem, rappelant la prise de Jérusalem-Est en 1967.

Ce qu'Israël perçoit comme la réunification d'une ville sainte est vécu par les Palestiniens comme le début d'une occupation prolongée qui dure maintenant depuis près de soixante ans. L'experte du Moyen-Orient Inge Vrancken, actuellement présente à Tel-Aviv, souligne que cette superposition calendaire exacerbe des tensions déjà critiques, transformant la ville en un poudrier où chaque geste peut déclencher une violence incontrôlable. L'atmosphère dans la Vieille Ville de Jérusalem est devenue irrespirable.

Récemment, des dizaines de milliers de manifestants israéliens ont défilé dans les rues, une tradition qui, cette année, a précédé le sabbat. Ces cortèges, composés en grande partie de jeunes nationalistes, ont traversé les quartiers arabes en scandant des slogans haineux, appelant parfois à la destruction des villes palestiniennes. La présence du ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir, a ajouté une dimension politique et provocatrice à l'événement.

Ce dernier a été vu agitant un drapeau israélien près du Dôme du Rocher, un geste perçu comme une provocation flagrante. Les rapports font état d'attaques contre des commerces palestiniens et d'affrontements violents avant même le début officiel des marches. Face à cette menace, la ville se fragmente : les habitants palestiniens s'enferment chez eux ou quittent temporairement la zone, tandis que certains commerçants juifs apposent des pancartes pour signaler leur identité et éviter d'être pris pour cibles.

Cette journée, décrite par certains médias israéliens comme la plus honteuse du calendrier, illustre la fracture béante entre les deux communautés. Au-delà des symboles, une réalité matérielle brutale s'impose. De nombreux Palestiniens et organisations de défense des droits humains parlent désormais d'une nouvelle Nakba. Ce sentiment est porté par des témoignages poignants comme celui de Yusuf Abu Hamam, âgé de 78 ans, qui a fui sa terre en 1948 pour se retrouver dans la bande de Gaza.

Aujourd'hui, il observe avec désespoir un territoire réduit à presque rien, où la vie est devenue anoxique et insupportable. Pour Majida, une autre résidente de Gaza, la situation actuelle est encore plus traumatisante que l'exode initial. Elle explique que si la Nakba de 1948 a forcé les gens à se déplacer une fois pour recommencer leur vie, la tragédie contemporaine est marquée par une instabilité perpétuelle.

Ayant dû déménager plus de douze fois en raison des conflits incessants, elle décrit un cycle de déplacements forcés sans fin, où aucune stabilité n'est possible. Cette détresse humaine reflète une tendance plus large observée à Jérusalem-Est, où les expulsions s'accélèrent et où le mur de séparation continue de s'étendre, grignotant progressivement les espaces de vie palestiniens. L'analyse d'Inge Vrancken révèle une stratégie politique délibérée visant à modifier la démographie de Jérusalem pour en faire une ville essentiellement juive.

Cette volonté de réunification, selon les termes israéliens, se traduit sur le terrain par des actions concrètes et violentes, telles que la démolition systématique de maisons palestiniennes par des bulldozers. Les familles expulsées se retrouvent sans abri, livrées à elles-mêmes, sans aucune alternative logement. Cette pression constante, couplée aux provocations politiques et religieuses, crée un climat d'insécurité permanent.

L'inquiétude grandit dans toute la région, car ces dynamiques suggèrent que les provocations ne feront qu'augmenter dans les mois et les années à venir. La douleur accumulée sur plusieurs générations, combinée à la transformation physique du territoire, rend toute perspective de paix lointaine. Le 15 mai n'est donc plus seulement une date de souvenir, mais le miroir d'un conflit qui se renouvelle et s'intensifie, transformant le passé douloureux en un présent encore plus instable et violent





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