Tension et violences à Bruxelles : la police intervient musclée face aux manifestants

La situation est tendue dans les rues de Bruxelles, où des milliers de manifestants convergent devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La police intervient pour disperser la foule, tandis que les élus de la majorité sont hués par la foule. La tension monte encore lors de la séance plénière, avec l'alarme incendie retentissant dans le Parlement et un petit groupe parvenant à s'introduire dans l'enceinte du bâtiment.

La tension est palpable dans les rues de Bruxelles , où des milliers de manifestants convergent devant le Parlement de la Fédération Wallonie- Bruxelles . Avant même le début de la séance plénière, des incidents éclatent dans la zone, avec des individus masqués qui tirent des feux d'artifice et dégradent du mobilier urbain.

La police intervient pour disperser la foule, tandis que les élus de la majorité sont hués par la foule. La tension monte encore lors de la séance plénière, avec l'alarme incendie retentissant dans le Parlement et un petit groupe parvenant à s'introduire dans l'enceinte du bâtiment. La police lance une intervention musclée, avec des gaz lacrymogènes pulvérisés sur les manifestants. Des incidents violents éclatent, avec des policiers qui plaquent et matraquent les manifestants.

Une fois le calme revenu, les professeurs évoquent une intervention policière disproportionnée. La Ligue des droits humains dénonce une réaction policière disproportionnée





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Bruxelles Manifestations Police Violences Tension

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