Tensions à Belfast après l'attaque au couteau : des manifestants bloquent des axes routiers et incendient des véhicules

Des tensions ont éclaté mardi soir à Belfast après l'attaque au couteau qui a profondément choqué le Royaume-Uni. Des manifestants ont bloqué plusieurs axes routiers et incendié des véhicules, malgré les appels au calme lancés par les autorités nord-irlandaises et britanniques.

Des tensions ont éclaté mardi soir à Belfast après l' attaque au couteau qui a profondément choqué le Royaume-Uni. Des manifestants ont bloqué plusieurs axes routiers et incendié des véhicules, malgré les appels au calme lancés par les autorités nord-irlandaises et britanniques.

Des manifestants ont bloqué mardi soir des axes routiers à Belfast en Irlande du Nord et incendié des véhicules dont un bus, au lendemain d'une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais, selon des journalistes de l'AFP sur place et des médias britanniques. La police nord-irlandaise et les autorités britanniques ont multiplié les appels au calme plus tôt mardi, après cette attaque dont la vidéo a provoqué un choc dans le pays.

Dès 19H00 (18H00 GMT), des centaines de manifestants, pour beaucoup le visage masqué, ont commencé à se rassembler en différents points de Belfast. De la fumée s'élevait de différents points de la ville, survolée par des hélicoptères de police, a constaté l'AFP. Des menaces, des injures, une salve de critiques : Karine Viseur, émue, évoque les lourdes conséquences de son témoignage contre Patrick Bruel. Pourquoi Karine Viseur a-t-elle attendu seize ans pour porter plainte contre Patrick Bruel ?

Il m'a fallu ce temps pour me dire que j'avais les épaules. Ce serait véritablement une catastrophe : les parties civiles face au risque de ne rien obtenir de Paolo Falzone. Le garde à vue de Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles, a été prolongée de 24 heures ce mardi. Auditionné dans les locaux de la police judiciaire à Paris, le chanteur de 67 ans devrait être déféré mercredi et présenté à un juge d'instruction, selon BFMTV.

Une décision stupide : Bart De Wever tacle la France et l'Allemagne, quelle perte de temps. Images particulièrement choquantes à Belfast : un homme tente d'égorger sa victime en pleine rue, Keir Starmer dénonce une horrible attaque révoltante. Affaire Lyhanna : la mère d'une mineure dont la plainte est restée en attente va porter plainte contre l'État





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