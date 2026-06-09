Tensions à Belfast après une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais

Des manifestants ont bloqué des routes et incendié des véhicules à Belfast en réaction à une attaque au couteau perpétrée par un réfugié soudanais. Les autorités appellent au calme alors que la ville est survolée par des hélicoptères de police.

Des tensions ont éclaté mardi soir à Belfast après une attaque au couteau qui a profondément choqué le Royaume-Uni. Des centaines de manifestants, souvent masqués, ont bloqué plusieurs axes routiers et incendié des véhicules, dont un bus, malgré les appels au calme répétés des autorités nord-irlandaises et britanniques.

L'attaque, survenue lundi, a été imputée à un réfugié soudanais et a suscité une vive émotion dans tout le pays. Les images de l'agression, partagées sur les réseaux sociaux, ont provoqué un choc et alimenté des réactions indignées. La police nord-irlandaise a déployé des effectifs importants, notamment des hélicoptères, pour tenter de maîtriser la situation. Dès 19 heures, la fumée s'élevait de plusieurs quartiers de la ville, tandis que des heurts sporadiques opposaient certains manifestants aux forces de l'ordre.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a dénoncé une "horrible attaque révoltante" et appelé au calme. De son côté, le gouvernement nord-irlandais a condamné ces violences, les qualifiant d'inacceptables dans une société qui aspire à la paix après des décennies de conflit. Les autorités tentent de prévenir une escalade similaire à celle observée en août dernier, quand des émeutes anti-immigration avaient secoué plusieurs villes britanniques. L'immigration est un sujet sensible au Royaume-Uni, et cet incident risque de raviver les tensions.

Des organisations communautaires locales appellent au dialogue et à la retenue. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs des violences. Pendant ce temps, la victime de l'attaque au couteau, toujours hospitalisée, serait hors de danger, mais l'onde de choc continue de se propager dans le pays





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