Des supporters du Royal Antwerp FC ont hissé une banderole demandant le départ de Steve Van den Kerkhof, ancien PDG de Plopsa, en raison de son impopularité et de la crise financière du club. Le président Paul Gheysens est également sous pression.

Au stade Bosuilstadion du club de football Royal Antwerp FC, des supporters anversois ont accroché une banderole sur laquelle était écrit ' Plopsa buiten' ( Plopsa dehors).

Cette banderole était destinée à l'administrateur Steve Van den Kerkhof, qui était auparavant PDG de Plopsa. Cela bouillonne depuis un certain temps à Anvers, qui traverse une période financière difficile. Les supporters ont utilisé une nacelle pour hisser la banderole. Elle est restée en place toute la soirée et toute la nuit, et n'a été enlevée que ce matin.

Van den Kerkhof est déjà très impopulaire auprès d'une partie des supporters et des employés du club depuis sa nomination. Van den Kerkhof avait précédemment été licencié par Studio 100 après une enquête indépendante et plusieurs témoignages sur une 'culture de harcèlement et d'intimidation'. Il a été recruté par Gheysens pour assainir la situation financière d'Anvers. Il était l'un des principaux artisans du...

Chez Anvers, une partie des supporters lui reproche notamment de ne pas avoir de feeling avec le club ou le football, et de ne voir les fans que comme des vaches à lait financières. En interne également, tout n'est pas calme et serein. En raison de la période difficile que traverse Anvers, nous parviennent des récits d'un climat de travail morose.

Ainsi, le populaire COO Kris Onghena a récemment démissionné, notamment en raison de la cooperation difficile avec Van den Kerkhof. Cela bouillonne depuis un certain temps chez The Great Old. En rouge et blanc, la saison sportive a été très médiocre, alors qu'il y a aussi toujours... Comme le président Paul Gheysens traverse lui-même une période difficile avec son entreprise immobilière Ghelamco, les investissements dans le club sont à peu près nuls.

Les jours où le président injectait des millions dans le club et signait des joueurs coûteux pour Anvers sont loin derrière. De plus en plus de supporters et d'employés ont l'impression que Gheysens doit (en partie) se désengager d'Anvers. En janvier, les supporters avaient déjà exhibé des banderoles critiques dans une tribune lors d'un match. Ils espèrent qu'une place sera laissée à de nouveaux investisseurs ou repreneurs qui pourront apporter l'oxygène financier tant nécessaire au club.

On ne sait pas encore si cela se produira effectivement. Gheysens souhaite rester l'homme fort d'Anvers et recherche donc des fonds, peut-être via de nouveaux prêts. Google a lancé une nouvelle fonction qui permet de choisir soi-même quelles sources on voit en premier lors d'une recherche. Vous ne manquez ainsi jamais les dernières nouvelles de VRT NWS





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