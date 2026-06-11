Tensions à Liège : Des huissiers évacuent les piquets de grève devant l'école Sainte-Véronique

Des enseignants liégeois voient leurs moyens de protestation sévèrement restreints suite à une ordonnance judiciaire imposant l'accès libre à l'établissement scolaire.

L'atmosphère était particulièrement tendue ce matin devant les portes du centre scolaire Sainte-Véronique, situé au cœur de Liège . Dès les premières lueurs de l'aube, aux alentours de sept heures, une quarantaine d'enseignants, venus de divers établissements de la cité ardente, s'étaient mobilisés pour exprimer leur profond mécontentement.

Cette action collective s'inscrivait dans un contexte de contestation généralisée contre le nouveau décret-programme sur l'enseignement, adopté la semaine dernière, et qui suscite une vague d'indignation au sein du corps professoral. Cependant, cette volonté de dénoncer des réformes jugées inacceptables s'est heurtée à une réalité juridique brutale. Vers sept heures trente, le calme relatif de l'assemblée a été rompu par l'arrivée de deux huissiers de justice.

Mandatés par un groupe de parents d'élèves soucieux de garantir la scolarité de leurs enfants, ces officiers ministériels sont venus signifier une ordonnance rendue la veille par le tribunal de première instance de Liège. Le verdict est sans appel : l'accès à l'établissement scolaire doit être totalement libéré et garanti. Pour assurer l'application de cette décision, le tribunal a instauré des astreintes financières particulièrement lourdes, s'élevant à cinq mille euros par personne et par manquement constaté.

Cette mesure contraignante, qui restera en vigueur jusqu'au trois juillet prochain, transforme radicalement la nature de la manifestation. L'ordonnance ne se contente pas d'exiger l'ouverture des accès ; elle impose un cadre extrêmement strict quant au comportement des manifestants. Désormais, il est formellement interdit aux professeurs d'entraver, même légèrement, l'entrée ou la sortie des élèves et du personnel. L'utilisation de matériel appartenant à l'école, comme des chaises ou des tables pour s'installer confortablement sur le trottoir, est désormais proscrite.

Plus encore, le tribunal exige que les flux de circulation se déroulent dans un climat serein et agréable, interdisant toute manœuvre visant à ralentir le passage. Cette judiciarisation du conflit social marque un tournant, où le droit à l'éducation invoqué par les parents prime sur le droit de grève et de blocage des enseignants. Interrogés sur place, les professeurs ont exprimé un sentiment de choc et de profonde amertume.

Pour beaucoup d'entre eux, l'intervention des huissiers et la sévérité des sanctions financières sont perçues comme une marque de mépris envers leur profession et leur engagement. Ils se sentent réduits au silence et marginalisés dans un combat qu'ils jugent essentiel pour l'avenir de l'école publique. Malgré cette pression juridique et financière, la détermination des enseignants reste intacte. S'ils ont libéré les accès pour éviter les amendes, ils n'ont pas pour autant quitté les lieux.

Ils s'organisent désormais pour trouver des alternatives légales afin de rendre leur colère visible. La stratégie de contestation doit maintenant être repensée. Puisque le stationnement juste devant l'école est également interdit, les enseignants envisagent de déplacer leurs actions sur les axes routiers environnants ou sur les trottoirs adjacents, tout en respectant scrupuleusement les limites imposées par la justice.

Ce bras de fer entre le corps enseignant, les parents d'élèves et l'autorité judiciaire illustre la fracture sociale qui s'est installée autour des réformes éducatives. Le décret-programme, point de départ de cette crise, continue de diviser, tandis que les professeurs cherchent désespérément un moyen de se faire entendre sans risquer la ruine financière. La situation reste volatile, et l'on peut s'attendre à ce que les tensions persistent jusqu'à la fin de l'année scolaire





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