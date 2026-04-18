Tensions accrues au Moyen-Orient : l'Iran menace Ormuz, le Hezbollah dément l'attaque contre la FINUL et l'Inde exprime sa colère

La journée a été marquée par une escalade des tensions au Moyen-Orient. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé de cibler tout navire s'approchant du détroit d'Ormuz, tandis que le Hezbollah a démenti toute implication dans l'attaque meurtrière contre des Casques bleus français au Liban. L'Inde a quant à elle convoqué l'ambassadeur iranien suite à des tirs sur des navires battant pavillon indien.

Les tensions au Moyen-Orient ont atteint un nouveau sommet samedi, avec une série d'événements alarmants qui ont placé la région au bord d'une crise plus profonde. En début de soirée, les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l' Iran , ont lancé un avertissement sévère : tout navire s'approchant du stratégique détroit d'Ormuz sera considéré comme une cible potentielle.

Cette déclaration, diffusée sur le site officiel des Gardiens, Sepah News, stipule qu'aucun navire ne devrait quitter son mouillage dans le golfe Persique et la mer d'Oman. Toute tentative d'approche du détroit sera interprétée comme une coopération avec l'ennemi, entraînant des représailles directes. Cet avertissement intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par des négociations fragiles entre l'Iran et les États-Unis. Quelques heures plus tôt, le chef du mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, Naïm Qassem, a promis des représailles suite aux récentes attaques israéliennes au Liban. Malgré une trêve officiellement en vigueur, Qassem a affirmé que les combattants de la résistance resteraient vigilants et répondraient aux violations israéliennes, soulignant qu'une trêve ne pouvait être unilatérale. Cette déclaration survient alors que l'armée israélienne a annoncé avoir établi une "ligne jaune" de démarcation dans le sud du Liban et avoir neutralisé une "cellule terroriste" opérant à proximité de ses troupes. La France, quant à elle, avait précédemment accusé le Hezbollah d'être responsable d'une attaque meurtrière contre des Casques bleus français de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) dans le sud du pays, attaque qui a coûté la vie à un soldat français et blessé gravement deux autres. Le Hezbollah a catégoriquement démenti toute implication dans cet incident, appelant à la prudence avant d'attribuer des responsabilités et attendant les résultats de l'enquête de l'armée libanaise. Le président français Emmanuel Macron avait pourtant estimé que "tout laisse à penser" que le Hezbollah était responsable. L'Inde s'est également jointe au chœur des protestations, manifestant sa colère après des tirs sur deux navires battant pavillon indien dans le détroit d'Ormuz. New Delhi a convoqué l'ambassadeur iranien pour exprimer sa profonde inquiétude et a exhorté Téhéran à faciliter le passage des navires à destination de l'Inde dans le détroit. Parallèlement à ces événements, l'Iran a indiqué avoir reçu de nouvelles propositions des États-Unis en vue de discussions visant à mettre fin durablement aux conflits au Moyen-Orient. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a précisé que ces propositions étaient examinées par les négociateurs iraniens, mais qu'aucun compromis ne serait fait. Le président américain Donald Trump, réagissant aux menaces iraniennes concernant le détroit d'Ormuz, a affirmé que l'Iran ne pouvait "pas faire chanter" les États-Unis, soulignant la détermination américaine face à ces provocations. Ces développements multiples créent une atmosphère d'incertitude et d'instabilité croissante dans une région déjà sujette à des conflits récurrents, où les intérêts des grandes puissances et des acteurs régionaux s'entrecroisent et s'opposent





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