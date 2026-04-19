Tensions accrues dans le détroit d'Ormuz : l'Iran reprend le contrôle et tire sur des navires

L'Iran a annoncé reprendre le contrôle strict du détroit d'Ormuz, entraînant des tirs sur des navires commerciaux. Cette escalade intervient dans un contexte de négociations fragiles entre l'Iran et les États-Unis, alors qu'une guerre complexe secoue la région, touchant notamment le Liban.

L' Iran a annoncé ce samedi reprendre le strict contrôle du détroit d'Ormuz, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime par laquelle transite en temps normal un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz. Cette décision a été accompagnée de tirs sur au moins trois navires commerciaux qui tentaient de franchir le détroit peu après l'annonce.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont déclaré que toute tentative d'approche du détroit serait considérée comme une coopération avec l'ennemi et que le navire contrevenant serait pris pour cible. La réaction américaine n'a pas tardé, le président Donald Trump dénonçant un « chantage » et affirmant que l'Iran jouait au plus malin. Cette reprise en main musclée intervient après plus d'un mois d'une guerre qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et a gravement perturbé l'économie mondiale. L'annonce de la réouverture du détroit vendredi avait pourtant donné un coup de fouet aux marchés financiers et provoqué un fort repli des cours du pétrole, une tendance qui pourrait s'inverser à la réouverture des marchés mondiaux lundi en raison de ce nouveau durcissement de la position iranienne. Ce regain de tensions s'inscrit dans un contexte de ballet diplomatique intense visant à ramener l'Iran et les États-Unis à la table des négociations. Une première séance à Islamabad le 12 avril s'était soldée par un échec. Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty, a indiqué travailler sans relâche à cette fin, aux côtés du Pakistan. Ces efforts diplomatiques semblent toutefois se heurter à des divergences fondamentales. Alors que Donald Trump avait assuré vendredi que l'Iran avait accepté de remettre son uranium enrichi, un enjeu crucial pour la communauté internationale, Téhéran a démenti cette information. Malgré des « très bonnes conversations » évoquées par le président américain, le discours côté iranien est différent. Le puissant président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui a participé aux négociations d'Islamabad face à une délégation américaine menée par le vice-président JD Vance, a déclaré que « nous sommes encore loin d’avoir bouclé le débat ». Il a précisé que, malgré des progrès, de nombreuses divergences subsistaient et que certains points fondamentaux restaient en suspens. Lors de la rencontre d'Islamabad, la plus importante entre les deux pays depuis la Révolution iranienne de 1979, M. Ghalibaf a souligné le manque de confiance absolue envers les États-Unis et les a exhortés à renoncer à l'unilatéralisme et à l'esprit d'imposition dans leur approche du dialogue. Ces propos indiquent une défiance persistante et un désir iranien d'être traité sur un pied d'égalité dans les discussions. Parallèlement, la situation au Liban, autre front de cette guerre complexe, reste extrêmement tendue. Un militaire français appartenant à la Force des Nations Unies a été tué samedi et trois autres blessés, dont deux grièvement, dans une embuscade contre des Casques bleus dans le sud du pays. Cette attaque, survenue au lendemain de l'entrée en vigueur d'une trêve de dix jours au Liban, a été attribuée au Hezbollah pro-iranien, bien que le groupe ait nié toute implication. L'armée israélienne, quant à elle, a annoncé avoir établi une « ligne jaune » de démarcation dans le sud du Liban, à l'instar de la bande de Gaza, et avoir « éliminé une cellule terroriste » opérant à proximité de ses troupes. Elle a également rapporté la mort de deux de ses soldats dans la région depuis le début de la trêve. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé qu'une trêve ne pouvait être « unilatérale » et que, compte tenu de la méfiance envers l'ennemi, les combattants de la résistance resteraient vigilants, « le doigt sur la gâchette », prêts à répondre aux violations. Dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, de nombreux habitants profitent de l'accalmie pour inspecter leurs maisons endommagées, avant de retourner vivre sous des tentes, craignant une reprise des bombardements israéliens. La guerre au Liban a débuté le 2 mars, le Hezbollah ayant attaqué Israël en représailles à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Les frappes israéliennes ont causé d'énormes pertes humaines et matérielles, déplaçant plus d'un million de personnes selon les autorités





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Détroit D'ormuz Iran États-Unis Guerre Liban

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Détroit d'Ormuz Ouvert sous Cessez-le-feu ; Pression Maintenue sur l'IranL'Iran annonce l'ouverture totale du détroit d'Ormuz durant la période d'un cessez-le-feu, entraînant une baisse des prix du pétrole. Donald Trump salue l'initiative mais maintient le blocus naval sur l'Iran jusqu'à un accord complet.

Read more »

L'Iran ouvre le détroit d'Ormuz, la tension retombe sur les prix du pétroleSuite à l'instauration d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, l'Iran a annoncé l'ouverture totale du détroit d'Ormuz, entraînant une chute significative des prix du pétrole. Donald Trump a salué cette décision, mais le blocus naval américain contre l'Iran demeure en vigueur.

Read more »

Tensions accrues entre l'Iran et les États-Unis : Le détroit d'Ormuz sous menaceLe président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a menacé de fermer le détroit stratégique d'Ormuz si les États-Unis maintiennent leur blocus sur les ports iraniens. Cette déclaration intervient alors que Donald Trump a confirmé la poursuite du blocus américain et mis en doute la prolongation du cessez-le-feu. Parallèlement, le Liban cherche un accord permanent avec Israël suite au cessez-le-feu.

Read more »

Iran ferme à nouveau le détroit d'Ormuz, accusant les États-Unis de piraterieL'Iran a décidé de refermer le détroit d'Ormuz, invoquant le maintien du blocus maritime américain comme violation d'accords antérieurs. Téhéran accuse Washington de piraterie et de vol maritime, et déclare que le détroit restera sous étroite surveillance tant que la liberté de mouvement des navires iraniens ne sera pas rétablie.

Read more »

Iran reprend le strict contrôle du détroit d'Ormuz face aux États-UnisL'Iran annonce reprendre le contrôle total du détroit d'Ormuz, dénonçant des 'actes de piraterie' américains et marquant un durcissement de ses positions dans le Golfe.

Read more »

L'Iran reprend le contrôle du détroit d'Ormuz dénonçant la piraterie américaineLe commandement des forces armées iraniennes a annoncé que l'Iran a repris le contrôle strict du détroit d'Ormuz, accusant les États-Unis de violer leurs engagements et de se livrer à des actes de piraterie sous couvert de blocus. Cette décision intervient dans un contexte de pourparlers diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, alors que le trafic dans le détroit connaissait une légère reprise.

Read more »