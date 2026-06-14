Depuis le 28 février, les États‑Unis et Israël ont intensifié les hostilités contre l'Iran, tandis que les négociations de paix, soutenues par le Pakistan, stagnent entre les déclarations contradictoires de Trump et de Téhéran. Trois civils morts à Beyrouth et de nouvelles évacuations compliquent l'avancée vers un accord signé électroniquement.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une série d'attaques aériennes contre l'Iran, déclenchant une riposte immédiate du régime iranien avec des frappes aériennes à travers toute la région du Golfe.

Depuis le début des hostilités, les deux puissances se sont rapprochées d'un éventuel accord de paix, mais aucune signature officielle n'a encore eu lieu. Le président américain Donald Trump affirme que la signature du traité aura lieu aujourd'hui, tandis que Téhéran conteste cette information, rappelant qu'il s'agit déjà de la trente‑neuve fois que le président américain proclame la proximité d'un accord depuis le déclenchement du conflit.

Cette désinformation alimente les tensions et rend difficile l'évaluation de la réalité sur le terrain. Dans le sud de Beyrouth, au Liban, une frappe israélienne aérienne a fait trois morts et six blessés, selon les sources libanaises. Les victimes se trouvaient dans le quartier de Ghobeiry, où l'armée israélienne avait déjà annoncé un bombardement de précision en représailles aux attaques menées par le groupe chiite pro‑iranien Hezbollah.

L'intervention israélienne a déclenché une série d'ordre d'évacuation pour une trentaine de villages situés le long de la rivière Zahrani, tant au sud qu'au nord de celle‑ci, comme le rapporte le réseau social X. Israël justifie ces opérations comme nécessaires pour empêcher de nouvelles incursions de Hezbollah, mais les manœuvres sont perçues par Washington comme un obstacle potentiel à la finalisation du traité de paix entre les États‑Unis et l'Iran. Parallèlement, les négociations sont soutenues par le Pakistan, qui agit comme médiateur.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a déclaré que les deux parties avaient trouvé un cadre commun pour un accord qui mettrait fin aux combats qui durent plusieurs mois au Moyen‑Orient. Selon lui, la cérémonie de signature électronique du traité devrait se tenir ce dimanche, bien que Téhéran nie toute confirmation de cette date. Des représentants qataris seraient également en route vers Téhéran pour officialiser l'accord.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères indique que la signature se déroulera à distance, tandis que des sources américaines, dont le site d'information Axios, confirment que le vice‑président J.D. Vance, chef de la délégation américaine, pourrait ne pas être de retour aux États‑Unis avant le départ du président Trump pour le sommet du G7 en France.

Le président Trump, quant à lui, continue d'insister sur la programmation de la signature pour le lendemain, jour de son 80ᵉ anniversaire, via son réseau social Truth Social. Malgré ces annonces contradictoires, le climat reste incertain, chaque camp diffusant des informations divergentes sur le calendrier et les conditions du pacte. La communauté internationale attend avec impatience une clarification qui pourrait mettre un terme durable aux combats dans la région.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir‑Abdollahian, a rappelé que les déclarations précipitées pourraient compromettre le processus de paix, soulignant que l'Iran reste ouvert à la discussion mais exige le respect des engagements pris par les États‑Unis. Les prochains jours seront donc décisifs pour déterminer si les pourparlers aboutiront à une signature réelle ou resteront confinés à des promesses numériques.

Le monde observe, conscient que la stabilité du Moyen‑Orient dépend désormais de la capacité des deux grandes puissances à dépasser leurs divergences et à conclure un accord véritablement contraignant





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