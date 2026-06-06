Tensions au Moyen-Orient : Cessez-le-feu fragiles et affrontements persistants entre Israël, le Liban et l'Iran

Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran fin février, provoquant des représailles iraniennes. Malgré des cessez-le-feu, les combats se poursuivent au Liban et dans la région, avec des pertes humaines et des accusations de violations.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran. Le régime iranien a répondu par des frappes aériennes dans toute la région du Golfe.

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Un cessez-le-feu fragile est en vigueur entre l'Iran et les États-Unis, mais les tensions entre les deux pays continuent de monter. Israël et le Liban ont également convenu d'un cessez-le-feu, prolongé le 15 mai de 45 jours. Deux soldats israéliens ont été tués lors d'affrontements avec le Hezbollah dans le sud du Liban, selon l'armée israélienne.

Il s'agit d'un soldat de 21 ans et d'un autre de 23 ans. Depuis le cessez-le-feu du 17 avril, 17 soldats israéliens sont morts. Malgré la trêve, les combats se poursuivent. Selon les derniers chiffres, plus de 3 560 personnes sont mortes au Liban depuis le 2 mars, date de la nouvelle escalade du conflit.

Du côté israélien, 30 morts sont à déplorer. Trois militaires libanais ont été tués dans une attaque israélienne dans le sud du pays, malgré le cessez-le-feu théorique entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, rapporte l'armée libanaise. L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué avoir identifié un véhicule qui se déplaçait "de manière suspecte" en direction de ses soldats.

Ayant des indications que le Hezbollah préparait des attaques dans la même zone, elle a décidé de tirer sur le véhicule, qui transportait deux officiers et un soldat. L'armée affirme enquêter sur l'incident et en tirer "les leçons nécessaires".

"L'armée israélienne agit contre l'organisation terroriste Hezbollah, pas contre l'armée libanaise. " Mercredi, une nouvelle prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a été annoncée, après un quatrième cycle de négociations entre le Liban et Israël à Washington. Le Hezbollah a rejeté cet accord. Entre-temps, les attaques se poursuivent.

L'armée israélienne a appelé aujourd'hui à l'évacuation de cinq villages du sud et de l'est du Liban en prévision d'attaques contre le Hezbollah. Les États du Golfe, Bahreïn et le Koweït, qualifient les frappes de missiles iraniennes visant leur territoire de "violation flagrante de leur souveraineté". Des avions de combat israéliens ont mené deux frappes aériennes ce matin sur la ville de Sahmar dans la vallée de la Bekaa, dans l'est du Liban, rapporte l'agence de presse d'État libanaise NNA.

Les attaques ont visé une Husayniyah, une salle religieuse pour les musulmans chiites, et un local scout. Aucun blessé n'a été signalé, mais les dégâts matériels sont importants. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des vitrines de magasins détruites et des immeubles résidentiels endommagés à proximité des sites touchés. Des heures après les frappes, les services de secours étaient toujours sur place.

L'armée israélienne a ordonné aux habitants de cinq villages et villes du sud du Liban d'évacuer immédiatement. Il s'agit d'Armati, Mashgara, Kafr Huna, Sajad et Ansariya. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a donné l'instruction via X. Les habitants doivent se déplacer vers le nord, au-delà de la rivière Zahrani. Israël continue de bombarder le Liban avec des attaques meurtrières, malgré le cessez-le-feu annoncé jeudi.

Cette trêve a été conclue avec la médiation des États-Unis. L'agence de renseignement militaire américaine DIA a relevé le niveau de menace des activités d'espionnage israéliennes à "critique", selon plusieurs médias américains citant deux responsables américains actuels et un ancien. Israël tenterait activement de recueillir des informations sur les discussions internes au sein de l'administration de Donald Trump concernant la guerre au Moyen-Orient, notamment en lien avec l'Iran.

Selon les sources, la DIA a diffusé en interne un message de sept pages indiquant que la capacité d'Israël en matière d'espionnage humain et de collecte de renseignements techniques a atteint un "niveau critique". Plusieurs incidents ont été cités pour renforcer les inquiétudes américaines.

"Les États-Unis prennent déjà des précautions supplémentaires lors des visites en Israël", cite le rapport. Selon lui, Israël est connu pour collecter agressivement des renseignements. Un cessez-le-feu est juridiquement une suspension temporaire de toutes les activités militaires dans une zone donnée, mais ne signifie pas une fin formelle d'un conflit - contrairement à un armistice ou une trêve, qui doivent mener à un accord de paix.

Les cessez-le-feu modernes sont de plus en plus utilisés comme un instrument militaro-stratégique : ils donnent aux armées la possibilité de se regrouper ou d'économiser des armes pour une nouvelle attaque, comme la Russie l'a fait lors d'une récente trêve avec l'Ukraine





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