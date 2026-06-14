Tensions au Moyen-Orient : Les États-Unis et Israël intensifient leurs attaques sur l'Iran

Alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran stagnent, les attaques israéliennes au Liban compliquent la situation. Suivez les dernières mises à jour.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran. Le régime iranien a répondu par des frappes aériennes dans toute la région du Golfe.

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Les États-Unis et l'Iran sont plus proches que jamais d'un accord de paix après des mois de guerre, mais aucun accord n'a encore été signé : les deux pays se contredisent sur le calendrier et le contenu de l'accord. La probabilité qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran soit conclu ce week-end diminue de plus en plus. C'est ce que rapporte le correspondant aux États-Unis Thomas De Graeve.

Trump voudrait bien sûr y parvenir : c'est aujourd'hui son 80e anniversaire, ce serait un beau cadeau. De plus, il se rendra plus tard au sommet du G7 en Europe, et il aurait peut-être aimé avoir un accord avant cela.

Cependant, le même obstacle revient sans cesse : le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban. Tant que celui-ci n'est pas maîtrisé, il restera un obstacle à la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Selon De Graeve, Trump est actuellement particulièrement frustré. Il semblerait qu'en privé, il soit très mécontent des actions du président israélien Benjamin Netanyahu.

Il apparaît de plus en plus que les intérêts du Premier ministre israélien et du président américain ne sont pas alignés. Tant qu'ils ne le seront pas, un accord avec l'Iran sera difficile à atteindre. L'armée israélienne affirme avoir tué Ali Moussa Daqdouq, un commandant de haut rang du Hezbollah, lors des frappes sur le sud de la capitale libanaise Beyrouth.

Selon l'armée israélienne, Ali Moussa Daqdouq était impliqué dans une attaque contre des soldats américains en 2007, qui avait coûté la vie à cinq soldats. La même année, il avait été capturé par l'armée américaine en Irak. En 2011, il a été remis aux autorités irakiennes. Un an plus tard, la justice irakienne l'a libéré faute de preuves dans son dossier.

Les vols au départ de l'ouest de l'Iran ont été annulés, après que Téhéran a menacé de répondre aux frappes israéliennes sur Beyrouth. C'est ce qu'a annoncé la télévision d'État iranienne. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les frappes israéliennes sur le sud de la capitale libanaise Beyrouth. Il a appelé toutes les parties à la retenue, à ce moment crucial des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Ces frappes ont eu lieu malgré le cessez-le-feu et à un moment où les États-Unis et l'Iran doivent parvenir à un accord qui ouvre la voie à une solution pacifique de ce conflit, a déclaré Guterres dans un communiqué. Il a ajouté espérer que les efforts actuels aboutiront à un résultat positif.

L'ancien président américain Barack Obama s'est montré sceptique dans une interview quant à la possibilité qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran représente une amélioration significative par rapport à l'accord sur le programme nucléaire iranien qu'il avait lui-même conclu en 2015. Il est peu probable qu'un éventuel accord soit fondamentalement différent ou constitue une amélioration significative par rapport à l'accord initial, a-t-il déclaré dans un entretien avec la chaîne ABC News.

Selon Obama, cet accord a fonctionné pendant longtemps, jusqu'à ce que les États-Unis s'en retirent lors du premier mandat du président Donald Trump. Obama a estimé qu'il valait mieux négocier un accord qui ne répond pas à 100 % aux exigences de Washington plutôt que de risquer une guerre ouverte.

Cela nous rappelle que, dans de nombreuses questions complexes de politique étrangère, l'idée que nous pouvons simplement imposer notre volonté par la force ou bombarder pour trouver des solutions peut parfois sembler attrayante, mais qu'il est préférable de prendre le temps d'explorer les voies diplomatiques et d'épuiser toutes les possibilités pour conclure des accords qui ne résolvent pas 100 % du problème, mais 80 à 90 %, a déclaré Obama. On pourrait pourtant penser que nous avons déjà appris cette leçon.

L'ancien président a également exprimé l'espoir que les bombardements cesseront et que les gens ordinaires ne souffriront plus des conséquences de la guerre. Selon le Liban, Israël a utilisé en février le puissant pesticide glyphosate dans trois villages frontaliers libanais. C'est ce qui ressort d'une lettre que le Liban a transmise au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon les autorités libanaises, Israël a pulvérisé la substance et l'a ensuite dispersée dans trois villages frontaliers du sud du pays.

Par la suite, une concentration fortement accrue de glyphosate a été mesurée, par rapport à la concentration qui serait trouvée lors de son utilisation pour l'agriculture. Le glyphosate est associé au cancer et est nocif pour l'environnement





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