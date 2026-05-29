Tensions de communauté face au drame d'un bus‑train à Buggenhout, Belgique

Des violences ont atteint la communauté de Buggenhout après une collision tragique entre un train et un bus scolaire. Dans le pire des moments, deux adolescents et deux adultes sont décédés. Un engagement collectif a été mis en place pour y faire face, afin d'assurer le soutien aux familles dans une période de deuil et de solidarité afin de maintenir la communauté.

Dans la petite commune de Buggenhout , en Belgique, un drame a frappé la communauté lorsqu'un train est entré en collision avec une minibus scolaire. Entre le 4 et le 5 mars dernier, quatre personnes ont perdu la vie : deux élèves âgés de 12 et 15 ans, la nourrice accompagnatrice de 27 ans et le conducteur de 49 ans.

Les quatre victimes luttaient pour leur vie dans cette scène impitoyable. Les survivants, dont deux élèves de 12 et 15 ans, ont reçu les premiers soins et sont désormais hors de danger.

Cependant, trois autres victimes sont encore hospitalisées, bien que la plupart de leurs blessures soient en voie de guérison. Le constat est encore loin d'être clair, et le public reste dans l'attente des résultats de l'enquête sur les causes de l'accident. La solidarité a pris forme dès la soirée de l'incident. Vers 19 heures, une "wake silencieuse" a été organisée sur le site du sinistre.

Environ trois cents personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes et soutenir les familles endeuillées. C'est l'initiative de Michael Mannaert, un résident local qui a lancé un appel sur Facebook pour recueillir les participants. Une atmosphère de respect et de deuil s'est installée, ponctuée par une pause feutrée sur les autobus et autorails de transport scolaire, où les conducteurs ont allumé une minute de silence à bord.

Le Comité d'aide, les entreprises locales et les autorités municipales ont participé à la commémoration. La compagnie de transport Lijn a proposé un rassemblement à la gare de Mechelen à 15h45, tandis que la Fédération des entreprises de transport en Belgique a offert son soutien aux familles.

L'effort collectif a été amplifié par des messages de compassion nombreux, notamment ceux de la sœur de la victime, Tine, et de son amie, Daniella, qui ont exprimé des étreintes émouvantes aux parents de la victime. Les familles ont trouvé un nouveau moyen de s'exprimer lors d'une cérémonie du jeudi soir, où toute la communauté se serait réunie pour un hommage collectif.

Le maire de Buggenhout a annoncé qu'une réunion officielle serait organisée en juin, un mois après l'accident, afin de rendre hommage aux victimes et de perpétuer le souvenir du drame. Pendant que les enquêteurs travaillent à comprendre l'origine de l'accident, les autorités mettent en lumière la question critique de la sécurité des passages à niveau. Infrabel, la société chargée de l'entretien des voies ferrées, a déclaré qu'un nombre croissant de traversées doit être sécurisé.

La promesse de la municipalité est d'augmenter la quantité d'intersections fermées pour réduire le risque d'incident. En fin de compte, l'impact sur la communauté de Buggenhout est profond et continuera d'ordonner les actions de solidarité pendant de nombreuses années à venir. Les soutiens d'amis, de voisin, des commerçants et des familles se sont regoupés, allant du simple geste d'offrir des fleurs à l'acte de rester sur place pour offrir réconfort.

Ce qui rend la commémoration encore plus significative: la manière dont l'éventail de soutien se matérialise dans notre société





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