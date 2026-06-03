Tensions entre les États-Unis et l'Iran : des attaques aériennes et des pertes humaines

Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, entraînant des répliques du régime iranien. Les tensions entre les deux pays ont augmenté, tandis que les pourparlers sur un cessez-le-feu sont au point mort. L'Iran a affirmé avoir attaqué des bases et des hélicoptères américains dans un pays régional à l'aide de missiles et de drones. Les attaques ont eu lieu au milieu de pourparlers bloqués entre les États-Unis et l'Iran sur un cessez-le-feu. L'armée américaine a intercepté un pétrolier non chargé tentant d'entrer dans un port iranien. Les attaques ont entraîné des pertes humaines, notamment lors d'une attaque israélienne sur la côte sud-libanaise de Tyr.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont commencé à attaquer l'Iran. Le régime iranien a répliqué par des attaques aériennes dans toute la région du Golfe.

Suivez tous les développements dans notre direct. Un fragile cessez-le-feu est en vigueur entre l'Iran et les États-Unis, mais les tensions entre les deux pays continuent de monter. Israël et le Liban ont également convenu d'un cessez-le-feu, prolongé de 45 jours le 15 mai. De son côté, l'Iran affirme avoir attaqué des bases et des hélicoptères américains dans un pays régional à l'aide de missiles et de drones.

Selon la Garde révolutionnaire iranienne, il s'agissait d'une opération de vengeance pour une attaque américaine contre une tour de communication sur l'île de Qeshm plus tôt dans la semaine. La Garde révolutionnaire iranienne affirme que, lors de ces attaques, le quartier général de la Cinquième Flotte américaine à Bahreïn a été touché, ainsi qu'une base de l'armée de l'air américaine. Le Pentagone nie ces allégations. L'Iran qualifie les attaques américaines de 'manifestation de brutale agression ouverte'.

'Le disturbance de la sécurité dans le détroit d'Hormuz aura un coût élevé pour l'armée américaine agressive', prévient la Garde révolutionnaire iranienne. Ces récents affrontements entre les États-Unis et l'Iran ont lieu au milieu de pourparlers bloqués entre les deux pays au sujet d'un cessez-le-feu. Plus tôt, l'armée américaine avait annoncé avoir intercepté un pétrolier non chargé qui tentait d'entrer dans un port iranien.

Selon le US CENTCOM, le navire, qui battait pavillon de la Botswana, avait été averti plusieurs fois dans les 24 heures précédentes, mais ces avertissements avaient été ignorés. Finalement, un avion de combat américain a tiré sur une roquette visant la salle des machines du navire dans le détroit d'Hormuz, qui a été bloqué le 13 avril. Depuis, l'armée américaine a intercepté six navires commerciaux et a forcé 122 autres vaisseaux à changer de cap, selon CENTCOM.

Ce sont les images d'une vidéo publiée par CENTCOM qui montrent le pétrolier coulé dans le détroit d'Hormuz. L'armée américaine a de nouveau attaqué l'Iran. Le US CENTCOM a qualifié ces attaques de 'mesures de défense propres'. Selon les États-Unis, des missiles et des drones ont été abattus et étaient dirigés vers les États du Golfe, le Koweït et Bahreïn.

Selon CENTCOM, aucun de ces missiles n'a atteint sa cible.

'Deux missiles iraniens lancés contre le Koweït ont échoué ou se sont désintégrés en vol. Trois missiles lancés contre Bahreïn ont été interceptés immédiatement par la défense aérienne américaine et de Bahreïn'. Les troupes américaines ont également abattu trois 'drones d'attaque' lancés depuis l'Iran. Selon CENTCOM, ces drones étaient dirigés contre des navires non militaires qui naviguaient légalement dans des eaux civiles. CENTCOM a également annoncé avoir attaqué des cibles militaires sur l'île de Qeshm, dans le détroit d'Hormuz.

Les ambassadeurs israélien et libanais aux États-Unis se sont réunis pour la quatrième fois au département d'État américain pour une nouvelle ronde de pourparlers. Les ambassadeurs des deux pays, qui n'ont pas de relations diplomatiques, se sont rencontrés pour la première fois en avril pour discuter de la guerre. La relation entre les deux pays a été tendue pendant des années. Des attaques israéliennes sur la côte sud-libanaise de Tyr ont fait 4 morts et 127 blessés lundi.

Le ministère de la Santé libanais a confirmé que l'hôpital Jabal Amel, l'un des principaux de Tyr, a été lourdement endommagé. Parmi le personnel, 39 ont été blessés, dont 4 dans un état critique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu des 'dommages importants' aux soins intensifs et à la salle des urgences. L'hôpital est l'un des rares encore en service dans le sud du Liban.

Médecins Sans Frontières condamne la violence. L'organisation soutient à la fois l'hôpital de Tyr et l'hôpital Hiram voisin, qui a également été touché par une attaque aérienne israélienne dimanche. Selon le ministère de la Santé, 13 travailleurs de la santé ont été blessés. L'OMS a enregistré 190 attaques contre des installations médicales au Liban au cours des trois derniers mois, faisant 128 morts et 332 blessés





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

États-Unis Iran Attaques Aériennes Tensions Cessez-Le-Feu Pétrolier Pertes Humaines Israël Liban

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nouvelles tensions au Moyen-Orient : frappes israéliennes au Liban et escalade avec l'IranLes États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, qui a riposté par des drones et des missiles dans le golfe Persique. Un fragile cessez-le-feu reste en vigueur entre l'Iran et les États-Unis, tandis qu'Israël intensifie ses opérations au Liban, s'emparant du château de Beaufort et annonçant des frappes sur Beyrouth. Les négociations pour un accord de paix butent sur les exigences américaines concernant le programme nucléaire iranien. Huit civils ont été tués dans des raids israéliens au sud du Liban.

Read more »

Les États-Unis et Israël lancent des attaques contre l'IranLes États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, ce qui a conduit à des réponses aériennes de la part du régime iranien dans toute la région du Golfe. Le cessez-le-feu fragile entre l'Iran et les États-Unis continue de monter en tension.

Read more »

Le spectaculaire essor du soccer féminin aux États-Unis, du Title IX à l'égalité salarialeEntre investissements massifs, héritage du Title IX et mediatisation croissante, le soccer féminin américain a connu une transformation profonde depuis les années 1970, devenant un modèle de succès sportif et social.

Read more »

Les États-Unis et Israël lancent des attaques sur l'Iran ; tensions dans le GolfeLe 28 février, les États-Unis et Israël ont commencé des attaques sur l'Iran. Le régime iranien a riposté par des frappes aériennes dans toute la région du Golfe. Un cessez-le-feu fragile est en place, mais les tensions restent élevées. L'armée américaine a également neutralisé un pétrolier dans le détroit d'Ormuz.

Read more »