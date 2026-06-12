Tensions et négociations entre les États-Unis et l'Iran : un accord nucléaire en vue ?

Analyse des déclarations contradictoires et des manœuvres diplomatiques entre Washington et Téhéran, sur fond de conflit militaire dans le Golfe et de négociations secrètes.

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran. Le régime iranien a répondu par des frappes aériennes dans toute la région du Golfe .

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Les États-Unis bombardent l'Iran depuis deux jours, notamment dans le détroit d'Ormuz. Ceci en représailles pour l'abattage d'un hélicoptère. Le ministre iranien des Affaires étrangères Araqchi s'exprime à la télévision d'État iranienne.

Selon Araqchi, aucun accord, un prétendu "mémorandum d'entente", n'a encore été signé. Des modifications du texte sont encore possibles, selon ses déclarations. Le ministre iranien des Affaires étrangères mentionne déjà plusieurs éléments qui feraient partie de l'accord : la guerre s'arrête sur tous les fronts. Cela signifie également au Liban, où Israël doit se retirer des territoires qu'il occupe actuellement.

Le détroit d'Ormuz rouvre, les États-Unis lèvent le blocus des ports iraniens. Le contrôle du détroit reste entre les mains de l'Iran et de l'Oman. Le programme nucléaire de l'Iran sera abordé à un stade ultérieur. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s'est montré particulièrement optimiste concernant les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran.

Selon Sharif, un texte définitif pour un accord de paix aurait été convenu et le Pakistan collabore étroitement avec les deux parties pour finaliser les prochaines étapes. Il a souligné qu'une percée n'a jamais été aussi proche. Ces déclarations cadrent avec le rôle de médiateur que le Pakistan a joué ces derniers mois dans les négociations entre Washington et Téhéran. Faut-il en déduire qu'un accord est en voie ?

Qui peut le dire. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, un "mémorandum d'entente" avec les États-Unis n'a jamais été aussi proche. Il déclare que les médias feraient mieux de ne pas spéculer sur son contenu, car le texte de l'accord est presque achevé. Le président américain s'est fait entendre sur les réseaux sociaux.

Il écrit que les informations sur un accord provenant d'Iran et divulguées dans la presse ne correspondent pas à la réalité. Les médias iraniens rapportent que l'affirmation de Trump selon laquelle un accord serait signé ce dimanche est fausse. Auparavant, le président américain Trump avait déclaré qu'un accord avait été conclu avec l'Iran. Selon l'agence de presse britannique Reuters, la signature pourrait avoir lieu à Genève.

Les médias iraniens le nient maintenant. Divers organismes de presse communiquent principalement sur ce que l'Iran aurait obtenu dans un accord : l'Iran conserverait le contrôle du détroit d'Ormuz, après la signature, des milliards de dollars d'avoirs gelés de l'Iran aux États-Unis seraient immédiatement libérés, et il n'y aurait pas encore d'accord sur le programme nucléaire iranien. Il reste donc très flou de savoir si un accord existe déjà et ce qu'il contiendrait exactement.

Il n'est pas surprenant que les annonces de Trump concernant un accord avec l'Iran soient considérées avec la prudence nécessaire. Il y a trois jours, la chaîne d'information américaine CNN a écrit que Trump, depuis le début de la guerre le 28 février, selon CNN, a déclaré à plusieurs reprises directement dans des messages sur les réseaux sociaux, des apparitions publiques et des conversations téléphoniques avec les médias qu'un accord était proche, que l'Iran était très désespéré de conclure un accord...

Un aperçu limité : 23 mars : Trump en a parlé aux journalistes de "points importants d'accord, je dirais, presque tous les points d'accord". 17 avril : l'Iran accepte tout, "nous allons avoir un accord dans les 2 prochains jours", selon Trump. 6 mai : Trump prédit que la guerre sera "rapidement terminée" et que les deux parties ont presque atteint un accord sur un mémorandum d'entente de 14 points. 23 mai - Trump déclare que l'accord de paix avec l'Iran est "largement négocié" et indique que les détails seraient bientôt annoncés. 29 mai - Trump tient une réunion pour prendre une "décision finale" sur les pourparlers avec l'Iran, bien qu'aucun accord ne soit annoncé.

Dans des déclarations sur les médias d'État iraniens ces dernières heures, il est également fait référence à ces 38 déclarations antérieures.

"Jusqu'à ce que l'Iran annonce lui-même un éventuel accord, tout message de Trump à ce sujet doit être considéré comme identique à ses précédents messages", déclare-t-on. Pendant ce temps, le compteur est donc à 39. Il faut attendre pour voir si et quelles nouvelles sur un éventuel accord suivront. Selon l'agence de presse américaine Reuters, les forces américaines ont abattu 2 drones iraniens lorsque l'Iran aurait tenté d'empêcher des navires commerciaux de traverser le détroit d'Ormuz.

Reuters se base sur un fonctionnaire américain anonyme.

"Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuit", a déclaré le fonctionnaire à Reuters. Entre-temps, l'Iran déclare avoir intercepté la nuit dernière un pétrolier qui voulait naviguer dans le détroit d'Ormuz sans consultation





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