Tensions et violences à Bruxelles lors de la visite de Jordan Bardella

La venue du leader du Rassemblement National au Parlement flamand a provoqué des manifestations violentes et des dégradations matérielles dans la capitale belge.

La capitale belge a été le théâtre de vives tensions lors de la visite controversée de Jordan Bardella , le président du parti d'extrême droite français Rassemblement National .

Invité par le parti flamand d'extrême droite Vlaams Belang pour prononcer un discours au Parlement flamand, Bardella a déclenché une vague de protestations menée principalement par des collectifs d'extrême gauche, notamment le mouvement Antifa. Dès le début de la soirée, des centaines de manifestants se sont rassemblés sur la place Madou, scandant des slogans antifascistes et entonnant des chants de contestation. Afin de prévenir tout débordement, les autorités bruxelloises ont déployé des moyens de sécurité considérables.

La police était omniprésente dans la zone neutre entourant le Parlement, avec plusieurs fourgons et un canon à eau positionné stratégiquement. Par mesure de précaution, trois stations de métro clés, à savoir Park, Madou et Kruidtuin, ont été fermées au public pour limiter l'afflux de personnes et faciliter les interventions policières.

Cependant, l'atmosphère, initialement calme et presque festive pour les protestataires, a rapidement basculé vers une violence plus marquée. Ce qui avait commencé par des chants s'est transformé en affrontements directs alors que les manifestants tentaient de progresser vers le Parlement flamand. Les forces de l'ordre, chargées de maintenir le périmètre de sécurité de la zone neutre, ont fait face à une agressivité croissante.

Des œufs ont d'abord été lancés sur les policiers, avant que la situation ne s'envenime avec des jets de pierres visant divers bâtiments officiels. Le bâtiment du gouvernement de la Communauté française a été particulièrement touché, plusieurs de ses vitres ayant été fracassées par les projectiles. Ce climat de chaos a conduit à une suspension temporaire des activités parlementaires, notamment la commission Mobilité, sur recommandation de la police militaire.

Cette décision a suscité l'indignation de certains élus, comme Jasper Pillen, qui a dénoncé sur les réseaux sociaux le fait que le travail parlementaire puisse être interrompu en raison de violences de rue, tout en rappelant que le droit de manifester doit être préservé. Sur le plan politique, la visite de Jordan Bardella a été marquée par des déclarations provocatrices visant les forces politiques belges.

Lors d'une conférence de presse tenue aux côtés de Tom Van Grieken, président de Vlaams Belang, Bardella n'a pas mâché ses mots concernant la N-VA. Il a ouvertement remis en question la sincérité de ce parti dans sa lutte contre l'immigration, affirmant que la N-VA suivait un schéma similaire à celui des Républicains en France : tenir un discours ferme durant les campagnes électorales pour ensuite gouverner avec une approche jugée trop modérée, voire de gauche.

Ces propos ont été chaleureusement accueillis par Tom Van Grieken, qui a vu dans cette critique une validation de sa propre ligne politique. Plus surprenant encore, le leader du RN a lancé un appel direct aux citoyens francophones résidant à Bruxelles et dans le reste de la Belgique, les encourageant à accorder leur confiance à Vlaams Belang, qu'il présente comme la seule alternative crédible pour redresser le territoire.

Enfin, Jordan Bardella a profité de cette tribune pour évoquer les enjeux électoraux futurs en France, notamment la prochaine élection présidentielle. Il a souligné qu'une victoire des patriotes en France pourrait constituer un tournant décisif pour l'avenir de l'Europe, dessinant ainsi une vision d'un continent porté par des courants nationalistes. Bien que l'identité du candidat officiel du Rassemblement National pour le prochain scrutin reste à confirmer entre lui-même et Marine Le Pen, son influence grandissante est évidente.

Cette visite souligne l'alignement stratégique et idéologique croissant entre le RN et Vlaams Belang, deux formations qui cherchent à créer un bloc transfrontalier de droite radicale. La journée s'est donc terminée sur un constat amer : une fracture sociale profonde illustrée par des vitres brisées d'un côté et des alliances politiques renforcées de l'autre, laissant Bruxelles dans un état de tension persistante





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