Tensions Iran-États-Unis : Washington envoie une délégation à Islamabad pour relancer les pourparlers, mais menace de frappes dévastatrices

À trois jours de l'expiration d'un cessez-le-feu crucial, le président américain Donald Trump annonce l'envoi d'une délégation à Islamabad pour tenter de renouer le dialogue avec Téhéran. Cependant, cette initiative diplomatique est assortie de menaces directes contre les infrastructures iraniennes en cas de refus, soulevant de nouvelles inquiétudes quant à une escalade des tensions dans une région déjà fragilisée par des conflits récents.

Alors que l'échéance du cessez-le-feu approche à grands pas, le président américain Donald Trump a confirmé ce dimanche l'envoi d'une délégation de haut niveau à Islamabad, capitale pakistanaise, dans le but de relancer les pourparlers de paix avec l' Iran . Cette annonce, faite sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, intervient dans un climat de forte incertitude, exacerbé par les déclarations du président américain lui-même.

En effet, Trump a également brandi la menace de frappes dévastatrices contre les infrastructures iraniennes, promettant de détruire toutes les centrales électriques et tous les ponts du pays en cas de refus de Téhéran d'accepter un "deal raisonnable". "Mes représentants se rendent à Islamabad (…) – ils seront là demain soir, pour des négociations", a déclaré le président américain, soulignant un ton martial : "Nous allons offrir à l'Iran un deal raisonnable et s'ils refusent, les États-Unis détruiraient toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran. FINI DE JOUER LES GENTILS !". Cette double approche, mêlant tentative de dialogue et menaces militaires explicites, souligne la complexité et la fragilité de la situation diplomatique actuelle entre Washington et Téhéran. L'Iran, de son côté, n'a pas encore confirmé la date exacte de ces discussions, laissant planer le doute sur la tenue effective de ces rencontres. Des pourparlers précédents, qui avaient eu lieu le 11 avril dernier également au Pakistan, n'avaient pas abouti à des résultats concrets, la délégation américaine étant alors menée par le vice-président JD Vance. Sur le terrain, la ville d'Islamabad présente déjà des signes de cette tension diplomatique. Les journalistes de l'AFP ont pu constater un renforcement significatif des mesures de sécurité dans la capitale pakistanaise, avec notamment la fermeture de routes, des restrictions de circulation et la présence de gardes armés. Ces dispositions témoignent de l'importance accordée à cette possible visite et de la sensibilité des enjeux en présence. Côté iranien, la position est également empreinte de prudence et de réalisme. Le puissant président du Parlement et chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a prévenu que la conclusion d'un accord de paix avec les États-Unis était encore loin d'être acquise. "Nous sommes encore loin d'avoir bouclé le débat", a-t-il affirmé, tout en reconnaissant des "progrès" lors des précédentes rencontres. Cependant, il a également souligné la persistance de "nombreuses divergences" et de "points fondamentaux qui restent en suspens". M. Ghalibaf a rappelé l'absence de confiance de l'Iran envers les États-Unis, une position renforcée par les événements récents. Lors de la rencontre d'Islamabad en avril, considérée comme un moment diplomatique sans précédent depuis la Révolution islamique de 1979, "nous avons souligné que nous n’avons absolument aucune confiance dans les États-Unis", a-t-il précisé. À Téhéran, malgré un retour apparent à une certaine normalité dans la vie quotidienne des habitants, marqué par des embouteillages massifs, une inquiétude diffuse quant à l'avenir et à l'issue de ces négociations flotte dans l'air. La défiance envers Washington est profondément ancrée dans la société iranienne, alimentée par les frappes israélo-américaines de juin 2025 et de février à avril 2026, survenues pendant une période déjà tendue de discussions. La dernière guerre, dont les échos résonnent encore, a embrasé le Moyen-Orient, causant des milliers de morts, majoritairement en Iran et au Liban, et perturbant gravement l'économie mondiale. Bien que les bombardements aient cessé, le blocage persiste dans le détroit d'Ormuz, un point névralgique du commerce international. En réponse au maintien du blocus américain de ses ports, l'Iran avait annoncé samedi la reprise de son "strict contrôle" sur le détroit, revenant sur sa décision de la veille de le rouvrir. Cette voie maritime, par laquelle transite normalement un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz, est redevenue le théâtre de tensions aiguës. Peu après, au moins trois navires commerciaux tentant de franchir le détroit ont essuyé des tirs. Ces actes ont été qualifiés de "violation totale du cessez-le-feu !" par Donald Trump, tandis que l'Iran a blâmé Washington pour le blocus naval, le considérant comme un acte "illégal et criminel". Le président américain avait précédemment dénoncé un "chantage". Les données de suivi des mouvements de navires, comme celles du site Marine Traffic, indiquent que les passages dans le détroit sont réduits à zéro ce dimanche. Deux méthaniers qui s'étaient approchés de l'île iranienne de Larak en début de matinée ont fait demi-tour, confirmant cette situation de blocage. L'annonce initiale de la réouverture du détroit vendredi avait temporairement rassuré les marchés financiers, provoquant un repli des cours du pétrole. Cependant, ce nouveau durcissement de la situation risque de provoquer des remous importants lundi, à la reprise des discussions internationales, ravivant les craintes d'une nouvelle escalade dans cette région stratégique. La remise en question du cessez-le-feu, couplée à cette crise du détroit d'Ormuz, place les négociations à venir sous un jour particulièrement sombre et périlleux





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