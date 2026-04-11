Tensions Iran-USA : Téhéran se dit prêt à négocier mais pose des conditions

Mohammad Baqer Qalibaf, s'exprimant d'Islamabad, annonce la volonté de Téhéran de négocier avec les États-Unis, mais exprime une méfiance envers Washington et pose des conditions. Donald Trump et J.D. Vance réagissent également. Une rencontre entre ambassadeurs israéliens et libanais est prévue.

S'exprimant depuis Islamabad, Mohammad Baqer Qalibaf a formulé une déclaration importante concernant la situation actuelle entre l' Iran et les États-Unis . Il a affirmé que Téhéran était prêt à entamer des négociations , tout en exprimant un profond manque de confiance envers Washington. Qalibaf a souligné que l' Iran serait disposé à conclure un accord, à condition que les États-Unis proposent ce qu'il a qualifié d'accord sincère et respectent les droits de l' Iran .

Cette position reflète une prudence considérable de la part de l'Iran, qui semble chercher des garanties solides avant de s'engager dans un processus de négociation. Les médias d'État iraniens ont relayé ces propos, soulignant l'importance des conditions posées par Téhéran pour l'ouverture des pourparlers. \Téhéran a clairement défini deux conditions essentielles pour envisager l'ouverture de pourparlers avec les États-Unis. La première condition est l'instauration d'un cessez-le-feu au Liban, une région où les tensions régionales sont palpables et où l'Iran est impliqué. Cette exigence témoigne de la volonté de Téhéran de stabiliser la situation au Moyen-Orient et de garantir la sécurité de ses alliés. La seconde condition porte sur le dégel des avoirs iraniens, gelés par les États-Unis. Cette demande souligne les difficultés économiques auxquelles l'Iran est confronté et la nécessité de lever les sanctions pour stimuler son économie. Ces conditions témoignent d'une approche pragmatique de la part de l'Iran, qui cherche à protéger ses intérêts tout en explorant les possibilités de dialogue. Parallèlement à ces déclarations, des réactions ont fusé de part et d'autre, notamment de la part de l'ancien président américain Donald Trump, qui a publié un message sur son réseau social. Trump a exprimé son point de vue sur la situation, affirmant que l'Iran n'avait que peu de cartes en main et que sa survie actuelle était due à la nécessité de négocier. Avant son départ pour le Pakistan, J.D. Vance a également partagé son opinion, exprimant l'espoir d'un résultat positif des pourparlers, tout en mettant en garde contre toute tentative de tromperie de la part de l'Iran. \Au-delà des déclarations officielles et des commentaires des personnalités politiques, d'autres développements importants se profilent. Des responsables israéliens et libanais ont annoncé qu'une rencontre entre l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, et son homologue libanaise, Nada Hamadeh Moawad, était prévue mardi à Washington. Cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte des tensions régionales et des efforts de médiation. Elle pourrait potentiellement ouvrir de nouvelles voies de dialogue et contribuer à apaiser les tensions. La complexité de la situation nécessite une approche prudente et une compréhension approfondie des enjeux. Les négociations potentielles entre l'Iran et les États-Unis, les conditions posées par Téhéran, les réactions des personnalités politiques et les rencontres diplomatiques en cours sont autant d'éléments qui façonnent le paysage politique actuel et déterminent l'avenir de la région. Le suivi de ces événements est crucial pour comprendre les dynamiques en jeu et anticiper les développements futurs. Les analystes et les observateurs internationaux continuent de suivre de près l'évolution de la situation, en soulignant l'importance d'une approche diplomatique pour résoudre les différends et promouvoir la stabilité dans la région





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