Un projectile frappe un navire près des côtes du Qatar, déclenchant une nouvelle escalade des tensions entre l’Iran et les États-Unis dans la région du détroit d’Ormuz.

Le navire avait chargé sa cargaison plus tôt ce mois-ci au terminal gazier de Ras Laffan, au nord-ouest de l’émirat du Qatar . Le tanker avait pour destination finale le Pakistan, selon des sources maritimes.

D’après les données de navigation, il a suivi la route maritime approuvée par l’Iran, au nord, à proximité de l’île de Qeshm. Le Qatar avait déjà tenté à plusieurs reprises de faire passer des méthaniers par le détroit d’Ormuz, mais ces derniers avaient systématiquement dû rebrousser chemin.

Cependant, cette fois-ci, le navire a réussi à poursuivre sa route sans rencontrer d’obstacles majeurs. Deux méthaniers en provenance d’Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, ont également pu traverser le détroit d’Ormuz cette semaine, un signe possible de normalisation dans la circulation maritime. Avant le déclin du trafic liasse des tensions régionales, le Qatar assurait près de 20% de l’approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié. La situation s’est dégrée avec le déclenchement du conflit au Moyen-Orient en février dernier.

Un projectile non identifié a frappé un navire au large des côtes du Qatar tôt dimanche matin, selon une agence maritime, après que les Gardiens de la Révolution iraniens eussent menacé la veille de s’en prendre aux navires 'ennemis' dans la région. L’agence de sécurité maritime britannique UKMTO a rapporté que un vraquier a été touché à 23 milles marins au nord-est de Doha par un projectile inconnu.

Un petit incendie s’est déclaré à bord mais a été rapidement maîtrisé, sans faire de victimes ni causer de dommages environnementaux majeurs. Bien que l’identité de l’auteur de l’attaque n’ait pas été revendiquée, l’agence de presse iranienne Fars a affirmé que le navire touché était un porte-conteneurs battant pavillon américain et appartenant aux États-Unis. Aucune preuve formelle n’a été apportée pour confirmer cette affirmation.

Ces événements surviennent après une déclaration du commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, qui avaitčekiné que toute attaque contre des pétroliers iraniens entraînerait une riposte contre un site stratégique américain dans la région. Les tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz continuent de poser un risque majeur pour la sécurité maritime et le commerce international





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