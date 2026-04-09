Tensions OTAN-USA : Mark Rutte tente de calmer Trump, mais les divergences persistent

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a rencontré Donald Trump à la Maison Blanche pour tenter d'apaiser les tensions concernant le soutien européen à la guerre en Iran. Malgré les efforts de Rutte, les critiques de Trump envers les alliés européens persistent, avec des menaces de retrait de troupes américaines. La réunion a révélé des divergences profondes sur les engagements de défense et l'avenir de l'alliance atlantique.

Le secrétaire général de l' OTAN , Mark Rutte , a exprimé sa compréhension de la 'déception' du président américain Donald Trump envers les alliés européens . Lors d'une visite à Washington, Rutte a reconnu que plusieurs pays européens n'avaient effectivement pas fourni le soutien promis dans la guerre en Iran .

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a visité la Maison Blanche pour une rencontre tendue avec le président Trump, qui se plaignait depuis des semaines que les alliés européens ne coopéraient pas suffisamment à la guerre contre l'Iran. Rutte a admis que tous les pays européens n'avaient pas respecté leurs promesses et a fait preuve de compréhension pour la frustration de Trump, mais peu après la rencontre, Trump a de nouveau exprimé de vives critiques contre l'OTAN via Truth Social. Selon 'The Wall Street Journal', les États-Unis envisagent de retirer des troupes des pays qui ont apporté trop peu de soutien et de les transférer vers des alliés plus loyaux, bien que ces plans en soient encore à un stade précoce. Le président américain s'est continuellement plaint ces dernières semaines que les alliés européens ne participaient pas pleinement à la guerre en Iran. Trump est gêné par le refus de certains pays d'ouvrir leur espace aérien ou leurs bases militaires. Il a même ouvertement menacé de retirer les États-Unis de l'OTAN. C'est au chef de l'OTAN, Mark Rutte, qu'il incombait hier à la Maison Blanche de lisser les angles. Selon la porte-parole du président américain, un éventuel retrait de l'OTAN était bel et bien à l'ordre du jour. Rutte n'a pas voulu confirmer s'il en avait été effectivement question après coup. Le manque de communication officielle a révélé que l'atmosphère était tendue. Il n'y a pas eu de conférence de presse et aucune image des deux dirigeants ensemble n'a été diffusée. Rutte a évité la presse rassemblée à son arrivée et a quitté la Maison Blanche après 2 heures et demie en silence par une sortie latérale. Mark Rutte ne choisit pas l'entrée principale, pleine de journalistes, à son arrivée à la Maison Blanche. Pour le correspondant américain Thomas De Graeve, ce silence radio en dit long. Selon lui, le fait qu'il ait été question d'une 'discussion ouverte et honnête' par la suite est très révélateur. 'En langage diplomatique, cela signifie simplement que des mots durs ont été prononcés.' Pourtant, Rutte décrit la rencontre avec Trump à la Maison Blanche comme 'une discussion franche entre deux amis' sur CNN. Un geste diplomatique, selon De Graeve. 'Ce n'est pas sans raison qu'il est surnommé le chuchoteur de Trump. Il fait tout ce qu'il peut pour maintenir l'alliance unie.' Selon Willem van de Voorde, l'ambassadeur belge auprès de l'OTAN, cette approche est un bon signe. 'Il s'agissait d'une conversation confidentielle. Plus de clarté émergera dans les prochains jours, mais je pense que les deux parties veillent à envoyer le bon message.' Dans l'interview avec la chaîne d'information américaine, Rutte a fait preuve de compréhension pour la position de Trump. 'C'est vrai, tous les pays européens n'ont pas respecté leurs accords. Je comprends parfaitement que le président soit déçu à ce sujet', a-t-il déclaré. Rutte fait peut-être référence à des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. Ils ont maintenu leur espace aérien et leurs bases fermés aux attaques aériennes américaines contre l'Iran. Van de Voorde souligne également le tableau plus large : le manque d'engagement durable de plusieurs États membres de l'OTAN en faveur des investissements de défense. 'Ce déficit est reconnu de tous côtés, et les pays de l'OTAN tentent maintenant d'y remédier.' Thomas De Graeve, correspondant américain Mais 'une grande majorité de pays européens ont été utiles avec des bases militaires, avec la logistique, avec le survol, en veillant à ce qu'ils respectent leurs engagements', a également affirmé Rutte à Trump, selon lui, le réseau social de Trump. Le président a de nouveau exprimé de vives critiques contre l'OTAN : 'L'alliance n'était pas là quand nous avions besoin d'eux, et ils ne seront pas là non plus à l'avenir. Pensez au Groenland, cette grande étendue de glace mal gouvernée !' La tentative de lissage des angles ne semble donc que partiellement réussie. 'À en juger par l'explication de Rutte, de dures vérités ont été dites', selon De Graeve. Pourtant, Van de Voorde ne pense pas que les États-Unis se retireront effectivement de l'OTAN. 'L'alliance apporte également beaucoup aux États-Unis. C'est un soutien important pour d'autres opérations. La direction de la défense à Washington le sait elle-même.' Si cela devait arriver, nous devrions nous inquiéter, selon l'ambassadeur. 'Les États-Unis restent un acteur clé. Sans eux, l'OTAN est difficilement viable, surtout à moyen terme. Cela exigerait des capacités que nous n'avons pas actuellement. On y travaille, mais ce n'est pas pour demain.' Sanctions pour les alliés 'infidèles' ? La pression sur les pays européens est entre-temps maintenue. Selon le Wall Street Journal, le gouvernement américain envisage de sanctionner les pays qui ont apporté trop peu de soutien dans la guerre en Iran





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