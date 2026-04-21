Tensions politiques à Bruxelles : les bourgmestres de la zone Midi s'opposent au ministre de l'Intérieur

Les bourgmestres d'Anderlecht, Forest et Saint-Gilles dénoncent les propos tenus par le ministre Bernard Quintin, qu'ils jugent injustes et inexacts concernant leur gestion de la sécurité.

Une tension politique majeure secoue actuellement la zone de police Midi à Bruxelles . Les bourgmestres socialistes d’Anderlecht, Fabrice Cumps, de Forest, Charles Spapens, et de Saint-Gilles, Jean Spinette, ont officiellement pris la plume pour adresser une missive cinglante au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Bernard Quintin, membre du MR. Cette démarche fait suite à des déclarations jugées diffamatoires et éloignées de la réalité du terrain concernant la gestion de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Lors d’interventions médiatiques récentes, notamment dans Le Soir et sur les ondes de La Première, le ministre avait accusé les autorités communales d’avoir, par une forme de renoncement politique, laissé la situation sécuritaire se dégrader au fil des années, imputant ainsi la responsabilité directe de la crise actuelle à une passivité présumée des élus locaux.

En réponse à ces accusations, les trois maïeurs ont tenu à rétablir les faits en rappelant l’engagement financier et opérationnel constant de leurs communes respectives. Depuis 2012, Anderlecht, Forest et Saint-Gilles ont injecté des fonds substantiels, allant bien au-delà de leurs dotations de base, pour soutenir la zone de police Midi. Ces investissements ont notamment permis le maintien de kobans, ces petites antennes de proximité essentielles à la surveillance des quartiers les plus exposés au trafic. Loin d’un désengagement, les bourgmestres soulignent que les moyens ont été réorientés vers une stratégie plus globale, incluant une coopération accrue avec le parquet et les autorités judiciaires fédérales. Pour eux, l’argument du désistement sécuritaire est non seulement fallacieux, mais il insulte le travail quotidien accompli par les forces de l’ordre sous leur juridiction depuis plus d’une décennie.

Enfin, les élus rejettent fermement les insinuations du ministre qui liait cette insécurité à des choix politiques locaux potentiellement teintés de clientélisme ou de communautarisme. Ils replacent le phénomène de la drogue dans un contexte beaucoup plus vaste : celui d’une crise européenne caractérisée par une augmentation alarmante de la consommation et de la criminalité organisée. Jean Spinette, porte-parole des trois signataires, a qualifié les propos ministériels de choquants et totalement déconnectés des réalités administratives. Selon eux, pointer du doigt les communes en les accusant de brider la police est une stratégie de diversion qui occulte les défis structurels et nationaux auxquels doit faire face la sécurité publique. Cette polémique illustre une fracture profonde entre les niveaux de pouvoir sur la manière d’aborder une problématique complexe qui exige davantage de solidarité que de joutes politiciennes.





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