Tentative d'intrusion armée au dîner des correspondants de la Maison Blanche : un suspect identifié

Un homme de Californie a été arrêté après avoir tenté de pénétrer au dîner des correspondants de la Maison Blanche, forçant l'évacuation du président Trump et de plusieurs autres personnalités. Les motifs de l'agresseur restent inconnus.

Un homme arrêté samedi en tant que suspect de l'incident survenu lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche a été identifié par des sources policières comme étant Cole Tomas Allen, âgé de 31 ans, originaire de Torrance, en Californie .

Les motifs de ses actions restent pour l'instant obscurs. La police estime qu'Allen a agi seul, tentant de pénétrer dans le dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche. Le président américain Donald Trump, présent pour la première fois à cet événement, a été évacué et est indemne. La Première Dame Melania Trump et le vice-président JD Vance ont également pu s'échapper sans blessure.

Selon plusieurs sources policières anonymes, l'individu identifié comme Cole Tomas Allen, un homme de 31 ans originaire de Californie, était hébergé en tant qu'invité au Washington Hilton Hotel, le lieu où se déroulait le dîner. Allen est diplômé en génie mécanique de l'université Caltech en 2017 et a obtenu une maîtrise en informatique en 2025. Il se décrit comme un 'ingénieur en mécanique et informaticien de formation, développeur de jeux indépendant par expérience, enseignant par nature'.

En 2024, Allen a reçu le titre de 'professeur du mois' chez C2 Education à Torrance, une entreprise qui aide les étudiants aspirant à l'université avec des cours de soutien et des examens blancs. Les autorités continuent d'enquêter sur les raisons qui ont motivé Allen. CBS News rapporte, citant deux sources fiables, qu'Allen aurait eu l'intention de cibler des membres de l'administration Trump.

La police maintient qu'Allen a agi seul et des perquisitions ont été menées ce matin à son domicile en Californie. Le procureur fédéral responsable de l'affaire à Washington a annoncé que deux chefs d'accusation ont été retenus contre le suspect : l'utilisation d'une arme à feu lors d'un acte de violence et l'agression d'agents fédéraux avec une arme dangereuse. Allen était apparemment armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux.

Jusqu'à présent, il n'apparaît pas qu'Allen ait des préférences politiques clairement définies. Cependant, en octobre 2024, il a fait un don de 25 dollars à ActBlue, une organisation politique qui collecte des fonds pour les démocrates. Ce don était destiné à la campagne présidentielle de Kamala Harris. L'enquête se poursuit pour déterminer l'étendue de la planification de l'attaque et pour comprendre pleinement les motivations de l'agresseur.

Les autorités examinent attentivement ses antécédents, ses communications et ses activités en ligne pour obtenir un tableau complet de son profil et de ses intentions. La sécurité autour des événements publics et des personnalités politiques a été renforcée suite à cet incident, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue face aux menaces potentielles.

L'incident a suscité une vive inquiétude quant à la sécurité des événements publics et a relancé le débat sur le contrôle des armes à feu et la protection des responsables gouvernementaux. Les réactions à cet événement ont été nombreuses et variées, allant de l'indignation à l'appel à une action plus énergique pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

La Maison Blanche a exprimé sa gratitude envers les forces de l'ordre pour leur intervention rapide et efficace, qui a permis d'éviter un drame plus grave





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