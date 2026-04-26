Tentative d'intrusion et tirs lors d'un gala à Washington : Trump dénonce un « assassin en puissance »

Un individu armé a tenté de forcer l'entrée d'un gala auquel assistait le président Donald Trump, blessant un membre des forces de l'ordre. Le président a dénoncé un « assassin en puissance » et salué le courage du Secret Service.

Le président Donald Trump a qualifié l'individu qui a tenté de forcer l'entrée d'un gala auquel il assistait de « assassin en puissance » après qu'un membre des forces de l'ordre ait été blessé par des tirs.

L'incident s'est produit samedi soir à l'hôtel Hilton de Washington, où se tenait le dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche. Trump, s'exprimant lors d'une conférence de presse improvisée à la Maison Blanche, a décrit la scène comme une attaque contre la République, soulignant que ce n'était pas la première fois que de telles menaces se manifestaient.

Il a précisé qu'un agent des forces de l'ordre avait été touché par des balles, bien que l'état de l'agent n'ait pas été immédiatement divulgué. Le président a qualifié l'assaillant de « loup solitaire » et de « cinglé », suggérant qu'il agissait seul et était motivé par des troubles mentaux. Il a également partagé des images de caméras de sécurité sur son réseau social Truth Social, montrant l'individu se précipitant vers le point de contrôle de sécurité.

Trump a exprimé son admiration pour le Secret Service, saluant leur réaction rapide et courageuse pour neutraliser la menace. Il a déclaré que l'assaillant était armé de « nombreuses armes » et qu'il avait été stoppé avant de pouvoir pénétrer dans la salle de réception principale où se trouvaient le président et les invités.

Cependant, il a également critiqué la sécurité de l'hôtel Hilton, la qualifiant de « pas particulièrement sûre », tout en reconnaissant que le dispositif de sécurité mis en place était « très sûr » et avait fonctionné efficacement. Il a rappelé que l'hôtel était le lieu où le président Ronald Reagan avait été blessé lors d'une tentative d'assassinat en 1981.

L'incident a provoqué une panique immédiate parmi les invités, qui se sont couchés au sol ou se sont agenouillés, beaucoup filmant la scène avec leurs téléphones. Le président et la Première dame Melania Trump ont été évacués rapidement par les agents du Secret Service. Des agents lourdement armés ont sécurisé la salle et ont ordonné à tous les invités de quitter les lieux. Des témoins oculaires ont décrit une scène chaotique, avec des cris de « À terre !

À terre ! » résonnant dans la salle. Des vidéos de l'AFP montrent le président Trump assis à la table d'honneur, semblant initialement peu concerné par les bruits sourds qui se produisaient, avant que l'inquiétude ne se lise sur le visage de Melania Trump. Les agents du Secret Service ont rapidement réagi, évacuant le président vers la gauche de l'estrade et tenant le public en joue.

La musique d'ambiance a été coupée et les invités ont été conduits à quitter l'hôtel. La police a encerclé les lieux et des hélicoptères survolaient la zone. Un suspect a été appréhendé et est actuellement en garde à vue. L'association des correspondants de la Maison Blanche, organisatrice de l'événement, n'a pas encore publié de déclaration officielle.

Il est important de noter que Donald Trump assistait à ce dîner pour la première fois en tant que président, après avoir critiqué ouvertement la presse par le passé. L'incident soulève des questions sur la sécurité des événements publics et la protection des personnalités politiques





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