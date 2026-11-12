Téo Burgers remporte La Meilleure Friterie 2026 devant Hot Buns

Téo Burgers succède à Cross'Frites en remportant La Meilleure Friterie 2026 avec 36,9 points. Découvrez le palmarès final et les scores détaillés de la finale.

Après six semaines de compétition intense, la quatrième saison de " La Meilleure Friterie " a livré son verdict définitif. Téo Burgers, situé à Rixensart, remporte le prestigieux titre de Meilleure Friterie 2026, succédant ainsi à Cross'Frites de Boussu, lauréat de l'édition précédente. Cette victoire couronne un parcours exemplaire mené par l'établissement au cours de cette édition marquée par une concurrence rude et une expertise culinaire pointue.

Un scrutin serré entre trois finalistes

Le duel final s'est joué dans une intensité rare entre trois établissements de premier plan : Téo Burgers, Hot Buns et Master Frites. La différence entre les trois compétiteurs s'est jouée à quelques dixièmes de point seulement, soulignant l'extrême qualité des productions en lice. Téo Burgers a finalement emporté la mise avec une moyenne de 36,9 points sur 40, devançant légèrement son dauphin.

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Hot Buns, installé à Sauvenière, a décroché la deuxième place du podium avec 36,4 points sur 40. Cette performance solide confirme la tenue constante de l'établissement tout au long de la compétition. L'écart avec le premier rang, bien que minime, a suffi à désigner le nouveau maître de la frite en Belgique pour cette saison.

Master Frites, basé à Schaerbeek, a terminé à la troisième et dernière place du podium avec une moyenne de 35,5 points sur 40. Bien que non vainqueur, la performance de l'établissement bruxellois démontre une excellence reconnue par le jury, les fans et le jury mystère réunis pour l'occasion.

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Le rôle clé du jury mystère Loïc

Pour départager les six finalistes initiaux, un invité surprise est intervenu de manière décisive dans le classement. Cet invité, qui s'est rendu incognito dans chaque établissement pour goûter leurs frites et spécialités, a été révélé lors de la grande finale : il s'agissait de Loïc. Son intervention a bouleversé la hiérarchie provisoire.

Avant l'évaluation de Loïc, Hot Buns occupait la première place avec 10,8 points, juste devant L'Afrik't à 10,7 points. Teo Burgers suivait avec 10 points, suivi de Master Frites à 9,8 points, L'Autruche à 8,8 points et Vintage Grill à 8,2 points. Cette hiérarchie préliminaire laissait supposer une finale très ouverte entre les premiers du classement.

Les points qui ont tout changé

Les évaluations attribuées par Loïc ont radicalement modifié le cours de la compétition. Il a attribué 17 points à Teo Burgers, 16 points à la fois à Hot Buns et Master Frites, 15 points à L'Afrik't, 13 points à Vintage Grill et 12,5 points à L'Autruche. Ces notes se sont ajoutées aux résultats précédents pour redessiner le classement.

Une fois ces nouvelles notes intégrées, Teo Burgers a pris la tête du classement avec 27 points, devant Hot Buns avec 26,8 points et Master Frites avec 25,8 points. Ces trois établissements ont ainsi décroché leur qualification pour la dernière ligne droite. L'Afrik't, L'Autruche et Vintage Grill ont été éliminés de la course au titre à ce stade crucial.

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Une finale impliquant le public et RTL tvi

Cette saison, le format a intégré une dimension participative majeure avec les téléspectateurs. Tout au long de l'aventure, les amateurs de frites ont pu se rendre dans les établissements sélectionnés pour goûter leurs spécialités et attribuer une note via un QR code disponible sur place. Ces évaluations ont remplacé le vote des téléspectateurs en direct lors de la grande finale.

Pour désigner le gagnant ultime, les notes du jury, des fans, du jury mystère et du public ont été réunies afin d'établir le classement définitif. La grande finale a été diffusée en direct ce jeudi 12 novembre dès 20h30 sur RTL tvi et RTL play. Six établissements représentant les cinq provinces wallonnes et Bruxelles avaient été retenus pour cette étape finale.