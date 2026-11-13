Téo Burgers remporte La Meilleure Friterie, saison 4, à Rixensart

Téo Burgers, à Rixensart, remporte la quatrième saison de La Meilleure Friterie avec 36,9 points sur 40, devant Hot Buns et Master Frites. Le sacre couronne une finale très serrée.

La quatrième saison de " La Meilleure Friterie " a livré son verdict ce jeudi 12 novembre avec le sacre de Téo Burgers, établissement situé à Rixensart, dans le Brabant wallon. Avec une moyenne de 36,9 points sur 40, la friterie devance Hot Buns et Master Frites et succède à Cross'Frites, gagnant de l'édition précédente.

Au terme de six semaines de compétition, les deux gérants de l'établissement, Théo et Vinciane, sont encore sous le coup de l'émotion. Le lendemain de cette victoire, ils peinent à mesurer ce qui vient de leur arriver.

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Une finale serrée entre trois friteries

Parmi les douze établissements en lice au départ, six ont décroché leur place en finale. Trois d'entre eux ont ensuite été départagés grâce aux votes du public, la compétition s'étant jouée à quelques dixièmes de point.

Hot Buns, à Sauvenière, prend la deuxième place avec 36,4 points. Master Frites, à Schaerbeek, termine troisième avec 35,5 points sur 40.

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Chez Téo Burgers, les préparations maison occupent une place centrale. Ancien cuisinier, Théo privilégie la viande de boucherie, le pain de boulangerie et les sauces préparées sur place.

Pendant la compétition, Théo a impressionné le jury avec deux burgers aux associations originales. Le premier associait des pickles d'asperges blanches de Malines, une mayonnaise maison à l'estragon et un chutney de rhubarbe et d'oignons rouges.

Le second, baptisé " Séoul ", proposait des saveurs asiatiques avec du kimchi, des cornichons au vinaigre de riz et du bacon.

Les gérants partagent la victoire avec leur équipe

Interrogés sur ce qui a fait la différence face aux autres finalistes, Théo et Vinciane se renvoient les compliments. Vinciane affirme que la différence tient à Théo, qu'elle présente comme le chef de l'établissement.

Théo répond au contraire qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Il explique qu'il réalise les burgers pendant que Vinciane prépare les frites.

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Le couple tient aussi à remercier ses clients. Vinciane explique que c'est grâce à eux que Téo Burgers a pu participer à l'émission.

Théo n'oublie pas non plus les autres friteries en compétition. Il rappelle que Téo Burgers est premier sans être meilleur que les autres établissements participants, et qu'il ne faut pas les oublier.

Ouverture du soir et journées chargées à venir

Téo Burgers ouvrira dès 18h le soir, car le restaurant attend de nombreux rendez-vous à midi grâce à l'émission. Théo et Vinciane ne prévoient donc aucun jour de repos après leur victoire.

Vinciane prévient que ça va courir. Théo ajoute qu'il faudra travailler double, et que les enfants du couple viendront aider au restaurant.

Le trophée est dédié aux enfants et aux clients du couple. Théo et Vinciane affirment qu'ils ne seraient pas là sans eux.