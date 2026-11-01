Tests brosse à dents électrique : résultats et prix

Testachats teste 19 brosses à dents électriques. Découvrez le meilleur modèle à 28 euros et les conseils des dentistes pour un nettoyage optimal en Belgique.

De plus en plus de Belges utilisent des brosses à dents électriques. Le marché connaît une hausse de 12 pour cent par rapport à l'année dernière. Cette tendance s'observe dans les salles de bains. Les dentistes recommandent ces appareils pour leur efficacité supérieure. Une passante explique utiliser une brosse électrique sur conseil professionnel. Elle précise que le nettoyage est plus en profondeur. Une autre personne vante la connexion Bluetooth de son appareil. Elle indique que la connexion signale un brossage insuffisant ou une pression excessive.

Efficacité et risque de mauvaise utilisation

Les brosses à dents électriques permettent de faire plus de 5000 rotations par minute. Elles offrent une action plus efficace que les brosses manuelles. Cependant, il est crucial de bien les utiliser pour éviter les dégâts. Hugues Grégoir, dentiste, met en garde contre l'appui trop fort. Une mauvaise utilisation peut abîmer les dents et les gencives. La brosse génère un couple de force puissant lors d'un appui excessif. Si on l'utilise correctement, les résultats sont meilleurs qu'avec une brosse manuelle.

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Tests sur 19 modèles par Testachats

Testachats a réalisé une batterie d'essais approfondie. L'étude porte sur 14 brosses à dents électriques pour adultes. Cinq modèles pour enfants ont également été testés. Les prix de ces objets varient entre 25 et 300 euros. L'organisme a cherché à déterminer si le prix élevé était gage de qualité. Les résultats montrent que le coût n'est pas le seul critère de performance. L'efficacité et l'autonomie de batterie sont tout aussi importantes.

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Meilleur achat à moins de trente euros

La Kruidvat Xpert Clean Plus a été élue maître achat. Son prix est d'environ 28 euros. Julie Frère, porte-parole de Testachats, confirme ce choix. Elle explique qu'il n'est pas nécessaire de se ruiner pour une brosse efficace. Ce modèle élimine parfaitement la plaque dentaire. Il dispose également d'une bonne autonomie de batterie. L'achat de modèles premium avec des extras n'est pas obligatoire.

Salon Welcome Home à Brussels Expo

Cette étude s'inscrit dans le cadre du salon Welcome Home. L'événement aura lieu les 14 et 15 novembre prochains. Il se tiendra au Palais 7 de Brussels Expo. Les visiteurs peuvent y découvrir des astuces pour faire des économies. Des conseils indépendants et personnalisés seront disponibles. Le public pourra plonger dans les coulisses des tests de produits. Des conférences seront également organisées durant cet événement.