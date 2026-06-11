TFA, een 'forever chemical', mogelijk schadelijk voor vruchtbaarheid en zwangere vrouwen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft besloten dat TFA, een veelvoorkomende 'forever chemical' in Vlaams drinkwater en voeding, mogelijk schadelijk is voor de vruchtbaarheid en voor zwangere vrouwen. Bij proefdieren werden afwijkingen vastgesteld, maar het is nog niet zeker dat die zich ook bij de mens zullen voordoen.

TFA , de kleinste variant van de ' forever chemical ' PFAS , is mogelijk slecht voor de vruchtbaarheid en voor zwangere vrouwen . Dat besluit het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA.

Bij proefdieren zijn er afwijkingen vastgesteld, maar het is nog niet zeker dat die zich ook bij de mens zullen voordoen. Bond Beter Leefmilieu vraagt niettemin dat de huidige grenswaarden voor TFA in het Vlaamse drinkwater worden verstrengd, maar volgens het Vlaams Departement Zorg volstaan die. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA waarschuwt dat TFA, een veelvoorkomende 'forever chemical' in Vlaams drinkwater en voeding, mogelijk schadelijk is voor de vruchtbaarheid en voor zwangere vrouwen.

Bij proefdieren werden afwijkingen vastgesteld, maar het is nog niet zeker dat die ook bij mensen optreden. Milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu vraagt dat de Vlaamse grenswaarde voor TFA in drinkwater fors verstrengd wordt. Het Vlaams Departement Zorg vindt de huidige norm van 15,6 microgram per liter voorlopig voldoende: 'Onze eerste inschatting is dat de huidige advieswaarde niet meteen aangepast moet worden.





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