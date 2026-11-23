Les F-16 belges stationnés en Lituanie ont été photographiés avec les nouveaux missiles anti-drones FZ275 de Thales, marquant une avancée majeure pour la défense aérienne.

Des F-16 belges ont été photographiés au-dessus de Riga en Lettonie portant un nouveau système d'armement sous leurs ailes. Il s'agit de missiles anti-drones FZ275 laser-guidés, conçus spécifiquement pour contrer les menaces aériennes à faible coût. Cette détection confirme l'engagement actif de la Belgique dans le cadre de la mission Baltic Air Defence sous les auspices de l'OTAN.

Nouveau système FZ275 de Thales Belgique

Le matériel photographié consiste en des pods FZ275 contenant de petits missiles de 70 mm. Ces munitions ont été développées conjointement par le constructeur belge Forges de Zeebruge, intégré aujourd'hui à Thales Belgique, et par l'Armée de l'Air. Cette technologie transforme des roquettes classiques en armes de précision capables de détecter et intercepter les drones autonomes. Le premier pod visible sur les appareils en mission permet d'identifier clairement cette innovation défensive. Les pilotes belges utilisent désormais ces pods aux côtés de leurs missiles air-air traditionnels AIM-9M et AIM-9X-Sidewinder. Cette combinaison offre une polyvalence accrue pour les missions de surveillance et d'interception en territoire allié.

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Réponse militaire à la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine a accéléré l'adoption de ces solutions économiques face aux drones de type GERAN-2. Les Forces armées ukrainiennes disposent déjà d'un important stock de ces FZ275 pour tester leur efficacité sur le front. Les retours d'expérience permettent d'évaluer la pertinence des ajustements techniques nécessaires. La Belgique suit de près ces essais et a mené ses propres tests préalables avant déploiement. Les États-Unis peinent à produire suffisamment de missiles américains anti-drones à bas coût. Cette pénurie rend les solutions européennes comme les FZ275 indispensables pour les alliés de l'OTAN. La Belgique anticipe de futures commandes massives pour renforcer l'interopérabilité.

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Évolution du mandat Baltic Air Defence

La mission de surveillance aérienne dans la région balte a été officiellement rebaptisée Baltic Air Defence. Ce changement de nom reflète un élargissement substantiel des pouvoirs de réaction des pilotes stationnés. La précédente configuration Baltic Air Policing se limitait principalement à l'identification et au suivi des cibles. La nouvelle doctrine autorise désormais les interceptions directes et l'abattage d'aéronefs hostiles. Cette mission est exécutée depuis la base aérienne de Šiauliai en Lituanie. Les F-16 belges assurent cette rotation stratégique depuis la fin du mois d'octobre. Les autorités militaires estiment que le succès des FZ275 en Ukraine favorisera leur adoption générale pour la défense européenne.