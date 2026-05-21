The Ancient Rubies of Greenland: A Treasure in the Arctic

The Greenlandic fjords, glaciers, and auroras are not only breathtaking but also home to some of the oldest rubies in the world. Located at the extreme north of the globe, Greenland is one of the last great untouched spaces on Earth. With its vast expanses of ice and fjords, it offers a unique and challenging tourism experience. However, this destination is also one of the most expensive in the world. Despite its natural beauty, Greenland faces challenges in accessing its resources and maintaining its pristine environment.

Sous ses fjords, ses glaciers et ses auréoles boréales, le Groenland cache un trésor inestimable : des rubis parmi les plus anciens du monde. Situé à l'extrême nord du globe, le Groenland est l'un des derniers grands espaces préservés de la planète.

Ce territoire danois autonome depuis 1979, grand comme septante fois la Belgique et recouvert à 80 % de glace, fascine par ses fjords vertigineux, ses glaciers immenses et ses auréoles boréales. Longtemps difficile d'accès, l'île s'ouvre aujourd'hui à un tourisme de croisière haut de gamme. Pour beaucoup, il s'agit du voyage d'une vie. Mais cette destination reste aussi l'une des plus coûteuses au monde.

Au Groenland, la nature impose ses règles. Pas d'arbres, pas de buissons, et encore moins de cultures. Fruits et légumes doivent être importés. En hiver, le ravitaillement par bateau est régulièrement bloqué par la glace, ce qui rend le quotidien particulièrement complexe.

Sous son immense couche de glace, le Groenland abrite aussi importantes ressources : hydrocarbures, or, fer, uranium, mais aussi rubis. Ces richesses suscitent l'intérêt de plusieurs grandes puissances, dont les États-Unis. Donald Trump l'a encore rappelé récemment : 'J'aimerais faire un deal, mais si on n'y arrive pas facilement, on choisira la manière forte.

' Pour l'instant, le Groenland a interdit l'extraction de la plupart de ces ressources, à quelques rares exceptions près. À une heure d'hélicoptère au sud de Nuuk, la capitale du Groenland, une mine unique au monde a vu le jour en 2017. Perdue au milieu d'un désert de neige, elle abrite les seuls rubis du Grand Nord. Vincent Pardieu, géologue spécialiste des rubis, est venu les expertiser.

'On peut voir ici, dès la surface, quelques rubis rosés', explique-t-il. Son objectif : repérer les plus belles veines, à coups de pelleteuses et de marteaux. Les premières découvertes impressionnent le géologue.

'J'étais surpris. Ils sont vraiment beaux. Ça montre que le Groenland a des pierres de qualité', confie Vincent Pardieu. Ces rubis, formés il y a plus de 2,5 milliards d'années, sont parmi les plus anciens au monde.

'Il y a des pierres qui sont d'un très beau rouge', souligne Vincent Pardieu. Une fois extraits, les rubis sont triés sur place puis envoyés à Nuuk, où ils seront étudiés avant d'être taillés. Certains pourraient être utilisés dans la haute joaillerie ou pour calibrer de petites pierres destinées notamment aux montres suisses. Un rubis de bonne qualité peut coûter plus de 10.000 € le carat.

Une fois taillés, ces pierres seront vendues aux plus prestigieux joailliers. Retrouvez le documentaire sur le Groenland ce jeudi 21 mai à 19h50 sur RTL tvi et déjà disponible en streaming sur Sammy Mahd





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