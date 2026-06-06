The Importance of the Malacca Strait and China's Vulnerability

The Malacca Strait is a crucial waterway connecting the Indian Ocean and the South China Sea, carrying a significant portion of global maritime trade. The passage highlights the strategic significance of the Strait and the potential impact of a blockade on China, which relies heavily on the passage for oil and other goods. The article also discusses the efforts by China and other countries to secure the Strait and maintain stability in the region.

Als het in de Stille Oceaan ooit tot een conflict komt, dan zal wat we nu zien aan de Straat van Hormuz slechts een voorproefje zijn geweest.

Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Singapore over het belang van de Straat van Malakka, 1 van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. Een kwart van alle wereldwijde handel over zee passeert langs die weg. Geen wonder dus dat de zenuwen in de regio strak gespannen staan na de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

De Straat van Malakka is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld: een kwart tot een derde van de wereldwijde maritieme handel passeert er, waaronder 75 procent van de ruwe olie die China over zee invoert. Indonesië opperde eind april het idee om tol te heffen in de Straat, maar Singapore en Maleisië wezen dat meteen af. De uitspraak leidde tot grote onrust in de regio.

Zowel de VS als China versterkt zijn militaire en strategische positie rond de Straat: de VS sloot een akkoord met Indonesië voor luchtoperaties boven de Straat, terwijl China diplomatieke en militaire banden uitbouwt met landen langs de route. Een blokkade van de Straat van Malakka zou een zware economische impact hebben, ook in Europa: de aanvoer van olie en goederen zou stilvallen of enorm vertraging oplopen, al zijn er – anders dan bij de Straat van Hormuz – wel alternatieve routes mogelijk.

De Straat van Malakka verbindt de Indische Oceaan met de Zuid-Chinese Zee en is 1 van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. Ze wordt beheerd door de landen die eraan grenzen: Indonesië in het zuidwesten, Maleisië in het noordoosten en de stadstaat Singapore. Eind april liet de Indonesische minister van Financiën zich in een toespraak ontvallen dat hij het heffen van tol in de Straat van Malakka wel een geschikt idee vond.

Hij voegde er weliswaar meteen aan toe dat dat nu eenmaal niet kon, maar toch trok er door zijn woorden een schokgolf door de regio. Singapore en Maleisië lieten meteen verstaan dat van tol geen sprake kon zijn. De Straat van Malakka is dan ook niet zomaar een Straat. Het economisch belang ervan kan nauwelijks worden overschat.

De Singaporese minister van Buitenlandse Zaken, Vivian Balakrishnan, verwoordde het een poosje geleden zo: "Als er ooit een conflict komt in de Stille Oceaan dan zal alles wat nu zien in de Straat van Hormuz slechts een voorproefje zijn geweest". Volgens de Singaporese minister van Buitenlandse Zaken zou een blokkade van de Straat van Malakka veel erger zijn dan die van de Straat van Hormuz.

Als bij een toekomstig conflict in de regio iemand de Straat van Malakka zou afsluiten, dan is in dat in de eerste plaats een ramp voor China. Liefst 75 procent van de ruwe olie die over zee naar China wordt vervoerd, passeert door de Straat. Omgekeerd exporteert China via de Straat tal van (half)afgewerkte producten en industriële componenten en grondstoffen. In totaal passeert naar schatting een kwart tot een derde van de maritieme wereldhandel door de Straat van Malakka.

China is zich trouwens al langer dan vandaag bewust van die kwetsbaarheid. Hu Jintao, de intussen in ongenade gevallen president van China van 2002 tot 2012, noemde de strategische kwetsbaarheid van zijn land decennia geleden al "het Malakkadilemma". De Chinese overheid probeert daar uiteraard iets aan te doen en heeft daarvoor onder meer tal van strategische akkoorden gesloten met landen die langs de route van het Midden-Oosten naar de Straat van Malakka goed ontsloten havens hebben.

Zo zijn er strategische partnerschappen met Pakistan, Sri Lanka en Myanmar. De Chinezen noemen die aanpak hun 'String of Pearls', een ketting van strategische parels als het ware. Er is ook geprobeerd om de afhankelijkheid van de Straat van Malakka te verminderen door nieuwe pijpleidingen over land aan te leggen. Dat is onder meer het geval in Myanmar, maar door de aanslepende burgeroorlog daar is dat project nooit echt van de grond gekomen.

De Amerikaanse minister van Defensie riep de Amerikaanse bondgenoten in Azië vorig week op om meer te investeren in defensie. Er rest de Chinezen voorlopig dan ook weinig anders dan goede diplomatieke banden te onderhouden met de landen die de Straat van Malakka beheren. Zo was de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi vorige week nog op bezoek in Singapore, waar hij samen met zijn Singaporese ambtsgenoot benadrukte hoe extreem belangrijk het openhouden van de Straat van Malakka is.

En uiteraard: de Chinezen hebben ook militair niet stil gezeten. Zo is hun zeemacht intussen groter dan die van de Amerikanen. Vorige week vrijdag was de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, nog in Singapore om er een conferentie over veiligheid in Azië bij te wonen. Hij vroeg er nadrukkelijk aan de Amerikaanse bondgenoten in de regio, zoals de Filipijnen, Japan en Zuid-Korea, om hun militaire uitgaven gevoelig te verhogen, zodat de kloof met China niet al te groot wordt





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Malacca Strait China's Vulnerability Geopolitical Tensions Strategic Partnerships Military Buildup Diplomatic Efforts

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