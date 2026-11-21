De legendarische Belgische punkband The Kids stopt definitief. Frontman Ludo Mariman kondigt aan na het laatste optreden in Leuven niet meer te zullen toeren.

De iconische Belgische punkband The Kids brengt vanavond hun allerlaatste optreden in de geschiedenis. Dit finale concert vindt plaats in de concertzaal Het Depot in Leuven. Frontman Ludo Mariman heeft de afgelopen dagen publiekelijk aangekondigd dat hij de touwtjes definitief doorhaakt als muzikant. Deze aankondiging markeert het einde van een bewogen carrière die decennia heeft geduurd en talloze fans heeft gepolariseerd.

Directe Beëindiging Carrière Frontman

Ludo Mariman heeft gisteren officieel bekendgemaakt dat hij per direct stopt met het geven van live optredens. Hij geeft aan dat hij zich fysiek niet meer in staat ziet om met de benodigde intensiteit op het podium te staan. De zanger verklaarde dat hij zich niet langer voor honderd procent kan smijten tijdens de performances. Voor Mariman is dit de enige manier om het hoogstaande niveau te garanderen dat de band altijd heeft gekenmerkt. Hierdoor besloot hij onmiddellijk te stoppen met alle geplande activiteiten.

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Annulering Vijftigjarig Jubileum en Tournee

Als direct gevolg van deze beslissing wordt de resterende deel van de tournee ter ere van het vijftigjarige bestaan van de band geannuleerd. De bandleden wilden hun halve eeuw bestaan vieren met optredens, maar dit plan wordt nu afgeblazen. Eerder was er al sprake van problemen met de VS-tournee omdat leden geen visa kregen. Mariman stelde destijds dat alles wat van de norm afwijkt niet meer binnen mag. Deze annuleringen bevestigen nu dat het einde van de road is bereikt voor The Kids.

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Originele Energie en Bandgeschiedenis

The Kids brak eind jaren zeventig en begin jaren tachtig door in het Belgische muzieklandschap. Artiesten zoals Mariman brachten de rauwe punkenergie vanuit Engeland naar België. Een opvallend detail is dat bassist Danny De Haes destijds amper twaalf jaar oud was en nog naar school ging. Hits als Fascist cops en There will be no next time zijn bij een breed publiek bekend geworden. In 1985 splitste de band zich, maar ze kwamen tien jaar later weer samen. Sindsdien bleven ze optreden in cafés en grote zalen door het hele land.

Perspectieven Leden en Toekomst

Andere bandleden hadden al langer het gevoel dat de tijd van optredens voorbij was. Bassist Danny De Haes zei dit voorjaar dat ze zich amuseren op het podium. Dit was volgens hem het voornaamste punt tijdens hun jarenlange reizen. Gitarist Luc Van De Poel gaf aan te wachten op iemand uit de eigen entourage die zou zeggen dat de magie weg is. Met deze laatste show in Leuven lijkt die externe stem nu door de leden zelf te zijn gegeven.