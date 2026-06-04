Theater Production Canceled Amid Sexual Assault Allegations Against Patrick Bruel

A theater production featuring Patrick Bruel, who has been accused of multiple sexual assaults, was canceled after a protest by a feminist collective. The collective wants to cancel all scheduled performances until Sunday to show their opposition to impunity.

Une représentation théâtrale dans laquelle joue Patrick Bruel , visé par plusieurs enquêtes pour viol, a été annulée mercredi soir à Paris, après une manifestation d'un collectif de militantes féministes.

Avant la pièce 'Deuxième partie', une dizaine de militantes de Nous Toutes avaient manifesté devant le théâtre Edouard VII avec des pancartes, en scandant 'Bruel violeur !

' ou 'Pas de scène pour les agresseurs ! '. Quelques accrochages avec des spectateurs devant les lieux se sont également produits. Certaines militantes ont assisté à la sortie des spectateurs, qui étaient entrés pour s'installer peu avant.

Le collectif veut 'annuler les représentations prévues jusqu'à dimanche' pour 'montrer qu'on sera toujours là pour combattre l'impunité'. La même pièce de théâtre avait déjà été perturbée le 28 mai : pendant la représentation, trois militantes de ce collectif, portant un masque à l'effigie du chanteur et comédien, avaient crié dans la salle 'Bruel ! Violeur !

', entraînant l'allumage des lumières et l'intervention de la sécurité, qui les avait évacuées. L'interprète de 'Casser la voix' et 'Place des grands hommes' est visé par quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Sous pression, la star de 67 ans a annoncé vendredi l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant d'emmener dans les festivals. Il s'est aussi retiré de la troupe des Enfoirés. Grève de l'enseignement : 2.000 personnes devant le Parlement, tenues anti-émeutes, autopompes, hélicoptère... voici les perturbations région par région. La limite, c'est la manipulation : Élisabeth Degryse s'exprime sur les mobilisations des élèves et des enseignants contre le décret-programme.

Un 'bras d'honneur' à tous les enseignants : Pierre-Yves Dermagne soutient le mouvement de grève et dénonce l'avancée du vote du décret-programme. Grève de l'enseignement : 2.000 personnes devant le Parlement, tenues anti-émeutes, autopompes, hélicoptère... voici les perturbations région par région. La facture s'élève à 300 euros : Marc s'indigne de devoir payer une intervention des pompiers dans son immeuble. Personne n'aime augmenter les impôts, mais...

: le président des Engagés affirme vouloir redonner 'le goût de l'effort'. Ça va être impressionnant : les enseignants en colère dans les rues ce jeudi : voici les perturbations attendues région par région. La princesse Mette-Marit de Norvège a besoin d'une transplantation pulmonaire : aucun passe-droit dû à son rang. Alors que sa fille et son mari sont rentrés de l'étranger pour être présents à son chevet, l'état de la princesse Mette-Marit de Norvège inquiète.

François Damiens joue le coiffeur agacé, mais pas pour une nouvelle caméra cachée : il s'agit d'une première pour l'acteur. Qui est cet ange aux yeux bleus ? : Helena fait un énorme buzz à Roland Garros... sans faire exprès. C'est la consécration pour David Beckham : la star du ballon rond va bientôt avoir son étoile sur Hollywood Boulevard.

La chanteuse Dua Lipa et Callum Turner se sont mariés en toute discrétion ce dimanche à Londres, mais le plus gros des festivités reste à venir. Grève de l'enseignement : 2.000 personnes devant le Parlement, tenues anti-émeutes, autopompes, hélicoptère... voici les perturbations région par région. Ce jeudi, le décret-programme doit être voté par la majorité MR-Engagés, alors que ce vote ne devait normalement avoir lieu que la semaine prochaine.

Les enseignants, dont beaucoup sont en grève depuis plusieurs jours, manifestent dans les rues contre ce passage en force ce jeudi. Suivez notre direct sur les mouvements partout en Wallonie et à Bruxelles





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Patrick Bruel Theater Production Sexual Assault Allegations Feminist Collective Canceled Performances Opposition To Impunity

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