Théâtre et santé mentale : les élèves du collège Saint-André parlent d'emprise

Des adolescents de Sambreville créent une pièce sur l'emprise pour débattre de santé mentale. Découvrez leurs solutions concrètes face au stress moderne.

Une vingtaine d'adolescents âgés entre 15 et 18 ans partagent une passion commune pour le théâtre au sein du collège Saint-André situé à Auvelais, dans la commune de Sambreville. Sous la guidance de leur professeur d'arts d'expression et en collaboration avec la compagnie du Brocoli Théâtre, ces jeunes ont coécrit une pièce intitulée " Sous emprise ". Ce projet artistique vise à explorer les multiples facettes de la manipulation psychologique tout en stimulant le débat public.

Une œuvre sur l'emprise et les addictions modernes

La production a été présentée devant des classes provenant d'autres établissements scolaires lors de ses premières représentations à l'espace culturel Pôle Nord à Bruxelles. Chaque spectacle est immédiatement suivi d'une session de discussion avec le public, composé majoritairement d'élèves d'autres écoles. Cette structure interactive permet aux jeunes comédiens d'aborder des thèmes sensibles comme les jeux vidéo, la dépendance affective, l'alcool ou encore la cigarette électronique.

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Ces addictions sont mises en scène pour illustrer comment certains personnages se reconnaissent dans leurs luttes sans que leur entourage ne soit au courant. Le théâtre offre ici un espace sécurisé où il est possible de parler de ces problèmes sans être jugé. Les adolescents expliquent que cette forme d'expression permet de se mettre dans la peau d'autres personnages, offrant ainsi une perspective différente pour aborder des réalités difficiles.

Dénonciation du mépris envers la jeunesse

Les jeunes acteurs expriment clairement leur frustration face à la manière dont ils sont perçus par la société adulte. Ils soulignent qu'on leur dit souvent qu'ils n'ont pas 16 ans pour comprendre certaines réalités ou que leurs paroles ne sont pas prises au sérieux. Cette attitude est comparée à celle observée durant les récentes manifestations et blocus dans l'enseignement, où les revendications étudiantes ont été ignorées ou minimisées.

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Ils affirment que leur génération refuse de se taire malgré la pression sociale qui consiste à rentrer dans les cases, à réussir financièrement et à garder le silence. Pour eux, s'exprimer dans la rue ou sur scène est une façon de déanger l'ordre établi et de faire entendre leur voix concernant leur futur. Ils exigent que les adultes écoutent vraiment leurs paroles plutôt que de les infantiliser.

Impact politique et gestion du stress numérique

Kassidy, 16 ans, explique que la période actuelle n'est pas propice à une bonne santé mentale pour les jeunes. Elle mentionne spécifiquement l'impact des événements politiques aux États-Unis ou en Ukraine qui génèrent un stress indirect chez les adolescents. La rapidité avec laquelle les informations circulent via les réseaux sociaux rend difficile la gestion de nouvelles angoisses, surtout lorsque les jeunes n'ont pas toutes les cartes en main pour analyser la situation.

Le problème est aggravé par la surabondance d'images générées par l'intelligence artificielle qui brouille la frontière entre le vrai et le faux. Cette incertitude crée un stress supplémentaire car il devient complexe de savoir si les informations vues sur les réseaux sociaux sont authentiques. Les jeunes se sentent dépassés par cette flux continu de données qu'ils doivent interpréter sans toujours avoir les outils nécessaires.

Solutions concrètes pour le bien-être étudiant

Pour faire face à ces défis, les élèves du collège Saint-André proposent des pistes concrètes pour améliorer le bien-être des jeunes. Ils insistent sur la nécessité de trouver une oreille attentive et non jugeante pour déposer leurs sentiments et angoisses. Ils considèrent que la santé mentale devrait être prise aussi au sérieux que la santé physique, car l'impact est identique dans les deux cas.

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À l'école, ils bénéficient déjà d'une cellule appelée 'Bulle d'air' qui sert de refuge. Cependant, ils estiment que cela ne suffit pas et qu'il faut écouter beaucoup plus les étudiants pour considérer leurs paroles sérieusement. Leur objectif est de créer un environnement où ils peuvent se sentir bien et être entendus, loin des préjugés habituels sur leur âge.